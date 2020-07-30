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  • Дзюба – об исполнении песни «Голубая луна»: «Это был посыл, чтобы закрыть тему с Азмуном»

Дзюба – об исполнении песни «Голубая луна»: «Это был посыл, чтобы закрыть тему с Азмуном»

30 июля 2020, 12:58
63

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему он решил на чемпионской вечеринке спеть песню «Голубая луна».

«Там был немного другой подтекст. Но и был посыл, чтобы закрыть тему. Я даже закричал там: «Сердар, где ты? Подключайся!».

Это было забавно спеть, все же подкалывают, а как такой темы избежать? Почему нет? Мы не паримся из-за этого», – сказал футболист.

  • После чемпионского матча Дзюба имитировал в раздевалке сексуальный контакт с форвардом Сердаром Азмуном.
  • У капитана сборной России есть жена и двое сыновей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (63)
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Питер - гейская столица Р
1596104275
Кукарекай дальше питерский петушок ))) Чем дальше, тем смешнее)))
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Ивантеевец
1596104806
Руководство Зенита, наймите, пожалуйста, Артему имиджмейкера и спичрайтера и не выпускайте его одного к журналистам, а то уже страшно становится от его речей. Ну или на крайний случай специалистам его покажите. Не может нормальный и здоровый человек в тридцать с лишним лет такую ахинею нести.
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Томик
1596104976
Так закрой же уже её, неугомонный. Не пойму, Дзюба просто тупой или всё-таки болен и можно вылечить?
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Freyd
1596106494
Клинический идиот:))
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plehanov6
1596107742
Дебил! *****! Гомик!
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Павелий
1596108354
Т.е. ты подтвердил, что у вас в раздевалке было далеко не первый раз!
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алдан2014
1596111280
Нормальным людям такие приколы в голову не придут.А у них раньше насчёт яиц были отзывы,мол у кого больше,теперь насчёт мужских задниц.Баб им мало что ли?
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BRO_football
1596115703
Конечно, а зачем париться из-за такого? Дзюба открытый гей. Разве этого кто-то не знал?
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DOCTOR PENALTY
1596119526
Что угодно теперь говори, но твоё исполнение было похоже на отсос.
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Томик
1596119980
Напоминает дурачка, оставшегося на второй год в классе. Он больше(выше) всех, сидит на задней парте, громко шутит и считает, что это смешно.
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