Дзюба – об исполнении песни «Голубая луна»: «Это был посыл, чтобы закрыть тему с Азмуном»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему он решил на чемпионской вечеринке спеть песню «Голубая луна».

«Там был немного другой подтекст. Но и был посыл, чтобы закрыть тему. Я даже закричал там: «Сердар, где ты? Подключайся!».

Это было забавно спеть, все же подкалывают, а как такой темы избежать? Почему нет? Мы не паримся из-за этого», – сказал футболист.

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