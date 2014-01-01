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    Дзюба – об исполнении песни «Голубая луна»: «Это был посыл, чтобы закрыть тему с Азмуном»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему он решил на чемпионской вечеринке спеть песню «Голубая луна».

    «Там был немного другой подтекст. Но и был посыл, чтобы закрыть тему. Я даже закричал там: «Сердар, где ты? Подключайся!».

    Это было забавно спеть, все же подкалывают, а как такой темы избежать? Почему нет? Мы не паримся из-за этого», – сказал футболист.

    • После чемпионского матча Дзюба имитировал в раздевалке сексуальный контакт с форвардом Сердаром Азмуном.
    • У капитана сборной России есть жена и двое сыновей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии57
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      Рейтинг: +1091

      almanev 27 минут назад

      Шутки на уровне 14-летнего пацана

      1
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      Рейтинг: +2803

      алдан2014 27 минут назад

      Нормальным людям такие приколы в голову не придут.А у них раньше насчёт яиц были отзывы,мол у кого больше,теперь насчёт мужских задниц.Баб им мало что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3676

      морозз 49 минут назад

      Дзюбе надо быть посдержаннее и свои чувства на людях маскировать и не выпячивать! Ну а если громко и задорно, то надо одеть узкие кожаные шортики и сделать променад по Невскому проспекту, там таких стало много! Но хотелось бы послушать мнение ВИРАЖА, где к гомосятине отношение крайне отрицательное! По крайней мере в недавнем времени это было! Но всё меняется, в том числе и жизненные приоритеты!

      1
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      Рейтинг: +59

      Too Much 1 час назад

      воркуют голубки)

      2
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      Рейтинг: +12086

      vladimir-7 1 час назад

      Объяснение Дзюбы об исполнении песни "Голубая луна" якобы была
      посылом для закрытия темы секс отношений с Азмуном, а, наоборот,
      она укрепила их отношения, показанные в видео ролике. А вот Дзюбу
      нужно лишить родительских прав и не допускать его к воспитанию
      своих двух сыновей, а то и им будут кричать как папе: "идите сюда придурки"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Землякруглая 1 час назад

      Сегодня день голубых новостей от голубого дзюпы из голубого клуба.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2875

      Павелий 1 час назад

      Т.е. ты подтвердил, что у вас в раздевалке было далеко не первый раз!

      3
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      Рейтинг: +296

      plehanov6 1 час назад

      Дебил! *****! Гомик!

      5
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      Рейтинг: +1008

      Freyd 1 час назад

      Клинический идиот:))

      8
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      Рейтинг: +2803

      алдан2014 > Freyd 25 минут назад

      Осталось ,как бравому солдату Швейку,выдать справку ,что является идиотом.

      0
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      Рейтинг: +10408

      silver29 1 час назад

      Пох чего он поет и кого чпокает, печально что такой моральный урод капитан сборной ((( вот если чисто теоретически представить как шлюба с Саламычем такое проделает, что будет ? Тоже поржем ???

      11
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      Рейтинг: +3371

      Томик > silver29 1 час назад

      За "капитана сборной" отдельный плюс.

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