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  • Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»

Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»

9 июля 2020, 12:12
91

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исполнил песню на праздновании чемпионства своей команды.

Для выступления футболист выбрал композицию «Голубая луна», которую пели Борис Моисеев и Николай Трубач.

Ранее Дзюба имитировал в раздевалке сексуальный контакт с форвардом Сердаром Азмуном.

  • У 31-летнего игрока есть жена и двое сыновей.
  • Дзюба – капитан сборной России.

Дзюба – об имитации секса с Азмуном в раздевалке: «Налаживали международные связи России и Ирана»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (91)
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Мага 13
1594288004
дзюба пробил дно, во всех смыслах
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Мост
1594288433
Чего он тогда обижался,когда болелы кричали " дзюба пи...рас!?"
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Snek
1594289406
Не удивлюсь если чуба завтра гей парад в Питере проведёт.
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NewLife
1594289684
Coming-out ! Надо было хором с Медведевым. Вон из сборной !
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ivany4
1594291013
Дзюба нашел себя под сенью Лазурно-Голубого Льва, и раскрепостился. Осталось только признаться в любви к Горбатой горе и тайном посещении гей-парадов. Поразительно, что молчат адекватные болельщики Зенита, видя как гомосятина захватила клуб. Или им как в их кричалке: "а нам все по барабану, мы болеем за Зенит"? Хотя о чем это я, у них же лидеры Алармо-Бораты, которые каждым словом подтверждают верность и принадлежность к радужному флану.
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Волька
1594291501
Этот ***** вообще обнаглел.Один тут пишет,куда смотрят адекватные болельщики,их нет .Одни вонючие сраные бомжи
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valkam72
1594293607
Я не понял? А где второй солист? Азмун? Он должен был стоять спереди дзюбы и немного пригнувшись.
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SEREGA 64
1594294360
ПЕТУХ КАК И ВСЯ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ
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valkam72
1594295126
Не зря Карпин в своё время гнал из клуба дзюбу по арендам. Он всё знал про него.
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alll-1
1594306572
а где медведев ? как теперь голубизну отмазывать будет?
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