Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исполнил песню на праздновании чемпионства своей команды.

Для выступления футболист выбрал композицию «Голубая луна», которую пели Борис Моисеев и Николай Трубач.

Ранее Дзюба имитировал в раздевалке сексуальный контакт с форвардом Сердаром Азмуном.

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Артем Дзюба на праздновании чемпионства «Зенита» спел «Голубую луну»Ой, ну ладно, только не говори, что у тебя в голове не заиграла эта песня pic.twitter.com/nuYiJKPOqg