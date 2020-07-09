Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исполнил песню на праздновании чемпионства своей команды.
Для выступления футболист выбрал композицию «Голубая луна», которую пели Борис Моисеев и Николай Трубач.
Ранее Дзюба имитировал в раздевалке сексуальный контакт с форвардом Сердаром Азмуном.
- У 31-летнего игрока есть жена и двое сыновей.
- Дзюба – капитан сборной России.
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Источник: «Бомбардир»