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    Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исполнил песню на праздновании чемпионства своей команды.

    Для выступления футболист выбрал композицию «Голубая луна», которую пели Борис Моисеев и Николай Трубач.

    Ранее Дзюба имитировал в раздевалке сексуальный контакт с форвардом Сердаром Азмуном.

    • У 31-летнего игрока есть жена и двое сыновей.
    • Дзюба – капитан сборной России.

    Дзюба – об имитации секса с Азмуном в раздевалке: «Налаживали международные связи России и Ирана»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии86
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      Рейтинг: +3795

      Hektor 84 25 минут назад

      А Азмун подпевал???)))))

      2
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      Рейтинг: +1076

      seth343 51 минуту назад

      мюллер сказал что самая большая армия болел. Интересно и где они все?

      1
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      Рейтинг: +2503

      erma > seth343 44 минуты назад

      Когда будет гей парад увидишь. И все будут петь про голубую луну.

      4
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      Рейтинг: +1897

      afw13 1 час назад

      если уж дзюба на трезвянку такое творит, то даже стыдно представить что под синькой отчебучивает. пора его в радужную европу сплавлять, там гребней любят, во всех смыслах.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1133

      Romio-xxx 1 час назад

      Пи де рас ты .....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +771

      Нас Много 1 час назад

      У Дзюбы совсем крышак слетел?

      2
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      Рейтинг: +20757

      пьяныйхоровод 1 час назад

      На месте Ивановича , я бы собрал остальных игроков и организовал конкретных pesduley зюбе . А на месте Богдановича отправил бы позорника в дубль .

      2
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      Рейтинг: +1076

      seth343 1 час назад

      Интересно, как Стас на все это гомосятство посмотрит))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      agrmark 2 часа назад

      Дзюба - *****!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3705

      alarm 2 часа назад

      потроллил хряков, спев их гимн)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2691

      "supermax" > alarm 1 час назад

      ну ты то куда йопта...или за своего лидера заступаешься? хочешь быть его девушкой?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3415

      Виталий Орехов > "supermax" 56 минут назад

      Таким как alarm "хоть ссы в глаза, все Божья роса".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Sergh4 2 часа назад

      По-моему это перебор! Что за гомосятина в клубе начинается?!!!

      8
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      Рейтинг: +1076

      seth343 > Sergh4 1 час назад

      Хоть один адекватный нашелся, остальные или заступаются или спрятались за баки...

      4
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      ...
      Рейтинг: +2691

      "supermax" > seth343 1 час назад

      а некоторые пытаются спихнуть все на спартак...позор и стыд за
      своего героя у них затмевают здравый смысл

      0
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      Рейтинг: +3415

      Виталий Орехов > Sergh4 32 минуты назад

      Держись, братан!

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