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  • Дзюба – об имитации секса с Азмуном в раздевалке: «Налаживали международные связи России и Ирана»

Дзюба – об имитации секса с Азмуном в раздевалке: «Налаживали международные связи России и Ирана»

9 июля 2020, 08:55
42

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал видео из раздевалки своей команды после чемпионского матча с «Краснодаром», на котором он имитировал секс с партнером по команде Сердаром Азмуном.

– Скажи, что это было с Сердаром в раздевалке?

– Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0.

Уткин – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Что нового из этого ролика вы узнали об Артеме Дзюбе?»

Медведев – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Артем намекал, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России»

Источник: Телеграм-канал «Ноу криминалити»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (42)
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Саладин
1594274594
Ну всё, опять поплыл. Как после ЧМ, слава голову вскружила. В ближайшее время такой бред будет нести, ещё хуже чем обычно)))
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NewLife
1594274802
Этот ролик теперь будет для Лаврова образцом дипломатии и учебным пособием на факультете международных отношений МГИМО. Интересно, смог бы этот ублюдок также похвалиться такой шнягой в крестах.
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paracetamol
1594275060
Некрасиво это, в Иране за такое могут и повесить!
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Из Твери Леха
1594276991
Чем чаще они говорят об этом, тем стыднее становится. Уж лучше бы молчали, что Медведев, что Дзюпа.
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Соарес
1594277611
И себя опустил и Медведева
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Vepras
1594277842
Саламыч, зачем тебе капитан сборной и по жизни и по натуре 3.14дор ??????
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vladimir-7
1594279273
Ну вот и сам Дзюба подтвердил, что он не просто дурак, а дурак в высшей степени.
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КаДеС
1594281227
До этого момента относился к нему нормально. Надеюсь, больше не увижу его в форме нашей сборной. И тем более никаких капитанских повязок
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Рубин 666
1594281380
Читал,что Азмуну грозит 100 ударов палкой или плетью на Родине. А если бы они поменялись местами, грозила бы смертная казнь.... Вот такие законы.
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Добрый Бобер
1594281529
"Иногда лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять последние сомнения"
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