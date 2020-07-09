Дзюба – об имитации секса с Азмуном в раздевалке: «Налаживали международные связи России и Ирана»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал видео из раздевалки своей команды после чемпионского матча с «Краснодаром», на котором он имитировал секс с партнером по команде Сердаром Азмуном.

– Скажи, что это было с Сердаром в раздевалке?

– Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0.

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