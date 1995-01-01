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    Дзюба – об имитации секса с Азмуном в раздевалке: «Налаживали международные связи России и Ирана»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал видео из раздевалки своей команды после чемпионского матча с «Краснодаром», на котором он имитировал секс с партнером по команде Сердаром Азмуном.

    – Скажи, что это было с Сердаром в раздевалке?

    – Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0.

    Уткин – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Что нового из этого ролика вы узнали об Артеме Дзюбе?»

    Медведев – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Артем намекал, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России»

    Источник: Телеграм-канал «Ноу криминалити»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии53
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      Рейтинг: +476

      Бестолковый 4 минуты назад

      Имитация секса с Азмуном или убедительная заявка Дзюбы на переход в толерантный клуб европы.

      0
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      Рейтинг: +476

      Бестолковый 7 минут назад

      Имитация секса с Азмуном или очердное ОчкО Дзюбы в списке бомбардиров.

      0
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      Рейтинг: +261

      plehanov6 33 минуты назад

      П...Р, он и в зените П...Р!!!

      0
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      Рейтинг: +1863

      afw13 46 минут назад

      да уж... Малком, ты там это, поосторожнее, держись подальше от этого любителя международных связей, в раздевалке к нему спиной не поворачивайся)

      2
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      Рейтинг: +2839

      solodealer 48 минут назад

      Россия и Иран...
      Имитация дружбы и экономического сотрудничества ...
      Дзюба и Азмун...
      Имитация любви и футбола...

      0
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      Рейтинг: +434

      Proker 1 час назад

      Так что между ними любовь?

      0
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      Рейтинг: +2072

      Cleaner 1 час назад

      Дзюба, лучше молчи. Не усугубляй. Все и так про тебя всё знают.

      2
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      Рейтинг: +79

      Фанат Рубина 1 час назад

      дурак и не лечиться!

      4
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      Рейтинг: +4262

      Добрый Бобер 1 час назад

      "Иногда лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять последние сомнения"

      8
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      Рейтинг: +1441

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Сначала надсмеялся над Сердаром. Теперь над его страной. Гениальный долбoнатрий. Мда уж. И это капитан сборной. Он кумир разве что домохозяек, смотрящих футбол 1 раз в 4 года. И знающих из футболистов только Тарасова. Из-за Бузовой) Клоун ты даже не понимаешь, что Азмуна чуть ли не под смертную казнь подводишь, совсем ума нет. А ведь есть люди которые смеются над этой репликой дзю)) Дегенеративный юмор. Нужно эти слова распространить среди иранских шиитских религиозных деятелей :-) Это даже по меркам Дзюбы перебор...

      12
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      Рейтинг: +79

      Фанат Рубина > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      я бы лучше на месте иранцев похитил дзюбу и казнил его вместо Сердара или плетью 100 раз, как пишут, может после этого он бы по умнел, хотя 1 вариант мне больше нравится

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