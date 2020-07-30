Дзюба: «К Федуну у меня нет никакого негатива»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

«Я видел Федуна на турнире в Катаре. «Здрасьте – здрасьте». Потом в шутку он меня попросил: «Не забивай нашим сегодня». Я говорю: «В товарищеских не забиваю». Мы посмеялись и всe.

Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу, да и кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живeт своей жизнью, я своей. У меня нет к нему никакого негатива. Непонимание каких-то вещей – возможно, но негатив я не имею права испытывать. Я не бог и не кто-то ещe.

Стараюсь ни о ком плохо не говорить. За фразу «Дзюба за копейку удавит всех своих родных» он извинился через своих приближeнных. Я принял те извинения, он сказал это на эмоциях. Он позже сам понял, что это неправда», – сказал Дзюба.

31-летний форвард – воспитанник «Спартака».

За московский клуб он выступал до 2015 года, после чего ушел на правах свободного агента в «Зенит».

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