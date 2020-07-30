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Дзюба: «К Федуну у меня нет никакого негатива»

30 июля 2020, 12:33
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

«Я видел Федуна на турнире в Катаре. «Здрасьте – здрасьте». Потом в шутку он меня попросил: «Не забивай нашим сегодня». Я говорю: «В товарищеских не забиваю». Мы посмеялись и всe.

Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу, да и кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живeт своей жизнью, я своей. У меня нет к нему никакого негатива. Непонимание каких-то вещей – возможно, но негатив я не имею права испытывать. Я не бог и не кто-то ещe.

Стараюсь ни о ком плохо не говорить. За фразу «Дзюба за копейку удавит всех своих родных» он извинился через своих приближeнных. Я принял те извинения, он сказал это на эмоциях. Он позже сам понял, что это неправда», – сказал Дзюба.

  • 31-летний форвард – воспитанник «Спартака».
  • За московский клуб он выступал до 2015 года, после чего ушел на правах свободного агента в «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Федун Леонид
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Волька
1596101790
Гомик!Тебе лучше вообще молчать
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kvm
1596102400
Дзюба за копейку удавит удава Азмуна
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партизан84
1596102821
скоро будет говорить, что федун на коленях умолял простить, задолбал уже балабол
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NewLife
1596104607
Как не старайся петушара, он тебе не даст. В Спартаке в отличии от синита одни натуралы.
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NewLife
1596105228
Каждый минус от питерских гомосеков для меня это как два плюса в копилку. Спасибо, петухи.
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Хрюхрю
1596107592
правильно, зачем негатив, федун грамотно ставит свиней на уровень который они заслуживают – крепкий середняк РПЛ
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алдан2014
1596112364
Дзюба в душу Федуну нагадил,и болельщикам заодно.И всё у него кучеряво.Многое можно забыть,но хамства,помноженного на алчность и тупость,как то не получается
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Hektor 84
1596121855
Шлюба бомжечпок
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