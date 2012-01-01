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    Дзюба: «К Федуну у меня нет никакого негатива»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

    «Я видел Федуна на турнире в Катаре. «Здрасьте – здрасьте». Потом в шутку он меня попросил: «Не забивай нашим сегодня». Я говорю: «В товарищеских не забиваю». Мы посмеялись и всe.

    Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу, да и кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живeт своей жизнью, я своей. У меня нет к нему никакого негатива. Непонимание каких-то вещей – возможно, но негатив я не имею права испытывать. Я не бог и не кто-то ещe.

    Стараюсь ни о ком плохо не говорить. За фразу «Дзюба за копейку удавит всех своих родных» он извинился через своих приближeнных. Я принял те извинения, он сказал это на эмоциях. Он позже сам понял, что это неправда», – сказал Дзюба.

    • 31-летний форвард – воспитанник «Спартака».
    • За московский клуб он выступал до 2015 года, после чего ушел на правах свободного агента в «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2803

      алдан2014 9 минут назад

      Дзюба в душу Федуну нагадил,и болельщикам заодно.И всё у него кучеряво.Многое можно забыть,но хамства,помноженного на алчность и тупость,как то не получается

      1
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      Рейтинг: +37

      Хрюхрю 1 час назад

      правильно, зачем негатив, федун грамотно ставит свиней на уровень который они заслуживают – крепкий середняк РПЛ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1853

      NewLife 2 часа назад

      Каждый минус от питерских гомосеков для меня это как два плюса в копилку. Спасибо, петухи.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1853

      NewLife 2 часа назад

      Как не старайся петушара, он тебе не даст. В Спартаке в отличии от синита одни натуралы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1618

      Mister_Tomsk > NewLife 1 час назад

      ну почему же))) вы свиней же долбите))) Это зоофилизм) Или вы считаете натуральным епать свиней?)))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +75

      Землякруглая > Mister_Tomsk 1 час назад

      Чучело! Что ты за хню тут написал? Исходя из твоего коммента, тебя получается тамбовские волки долбят в очечо??

      1
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    • ...
      Рейтинг: +177

      партизан84 2 часа назад

      скоро будет говорить, что федун на коленях умолял простить, задолбал уже балабол

      5
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      Рейтинг: +1151

      kvm 2 часа назад

      Дзюба за копейку удавит удава Азмуна

      6
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      Рейтинг: +1531

      ziborock > kvm 1 час назад

      Не удавит, чпокнет, при чем бесплатно, и не только Азмуна но и любого из Зенита!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5067

      alarm 3 часа назад

      спартачи сильно любят фердуна, который привёз им открытого гомосексуалиста дезеува, впоследствии ставший легендой клуба, чья икона висит у кровати каждого хряка!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -209

      Питер - гейская столица Р > alarm 2 часа назад

      А немытые любят шлюбу, который долбит бомжей в раздевалке.

      4
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      Рейтинг: +1531

      ziborock > alarm 1 час назад

      Cпасибо Федуну за Дзюбу чпокающего бомжей!)))

      3
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      Рейтинг: -53

      Волька 3 часа назад

      Гомик!Тебе лучше вообще молчать

      0
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