Широков – о выступлении Смолова за «Сельту»: «Съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошeл»

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил испанский период карьеры нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

С января форвард выступал на правах аренды за «Сельту».

В его активе 14 матчей и два забитых гола.

Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локо».

«К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещe будут. Но съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошeл. У нас таких игроков немного», – сказал Широков.