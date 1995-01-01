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    Широков – о выступлении Смолова за «Сельту»: «Съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошeл»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил испанский период карьеры нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

    • С января форвард выступал на правах аренды за «Сельту».
    • В его активе 14 матчей и два забитых гола.
    • Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локо».

    «К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещe будут. Но съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошeл. У нас таких игроков немного», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3161

      woyser 1 час назад

      Вот когда Аршавин Ван дер Сару очко просёк - вот это реально останется в истории!

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      Рейтинг: +2430

      panmon 2 часа назад

      Хорошо съездил. Все матчи с Федей в старте Сельта не проиграла. Сельта задачу остаться в Лиге выполнила. А то что голевых действий мало - так на это тренер не слишком-то расчитывал - говорил всем играть на Аспаса

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      Рейтинг: +5157

      серега кашин 2 часа назад

      он то хоть набрался смелоси и поехал, в отличии от других ссыкливых детей лимита

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      Рейтинг: +3074

      KPCCSPB 2 часа назад

      В историю он попал уже давно, матч с хорватами ему не забудут...

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      Рейтинг: +450

      GreyDM > KPCCSPB 2 часа назад

      это называется не "попал", а "вляпался"...

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      Рейтинг: +3074

      KPCCSPB > GreyDM 1 час назад

      Он мог отказаться от пенальти, и не бить, если не уверен... А из-за своей самоуверенности и попал.

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