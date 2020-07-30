Широков – о выступлении Смолова за «Сельту»: «Съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошeл»

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил испанский период карьеры нападающего «Локомотива» Федора Смолова.
- С января форвард выступал на правах аренды за «Сельту».
- В его активе 14 матчей и два забитых гола.
- Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локо».
«К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещe будут. Но съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошeл. У нас таких игроков немного», – сказал Широков.
Источник: «Чемпионат»