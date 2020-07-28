Гурцкая: «Прядкин – отчим Цорна. У Томаса в «Спартаке» была рекордная зарплата»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что у бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна есть родственная связь с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным. Цорна уволили в июле.
– Вы же понимаете подоплеку. Прядкин – отец Цорна?
– Отчим. Ну и что? Увольнять летом его было не за что.
У Цорна была рекордная в России зарплата генерального директора – 6 миллионов рублей в месяц.
- Цорн проработал в «Спартаке» 14 месяцев.
- При нем в команду пришел главный тренер Доменико Тедеско.
- «Спартак» завершил сезон РПЛ седьмым.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»