Гурцкая: «Прядкин – отчим Цорна. У Томаса в «Спартаке» была рекордная зарплата»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что у бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна есть родственная связь с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным. Цорна уволили в июле.

– Вы же понимаете подоплеку. Прядкин – отец Цорна?

– Отчим. Ну и что? Увольнять летом его было не за что.

У Цорна была рекордная в России зарплата генерального директора – 6 миллионов рублей в месяц.