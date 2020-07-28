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  • Гурцкая: «Прядкин – отчим Цорна. У Томаса в «Спартаке» была рекордная зарплата»

Гурцкая: «Прядкин – отчим Цорна. У Томаса в «Спартаке» была рекордная зарплата»

28 июля 2020, 22:52
19

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что у бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна есть родственная связь с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным. Цорна уволили в июле.

– Вы же понимаете подоплеку. Прядкин – отец Цорна?

– Отчим. Ну и что? Увольнять летом его было не за что.

У Цорна была рекордная в России зарплата генерального директора – 6 миллионов рублей в месяц.

  • Цорн проработал в «Спартаке» 14 месяцев.
  • При нем в команду пришел главный тренер Доменико Тедеско.
  • «Спартак» завершил сезон РПЛ седьмым.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Прядкин Сергей Цорн Томас
Комментарии (19)
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derrik2000
1595966375
"– Вы же понимаете подоплеку. Прядкин – отец Цорна? – Отчим. Ну и что? Увольнять летом его было не за что. У Цорна была рекордная в России зарплата генерального директора – 6 миллионов рублей в месяц." А Прядкин, нехороший человек, не оценил зарплату, которую Цорну положил Федун". Видимо, ему самому от Газпрома перепадало намного больше. ))))))))))))))))
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Александр Став
1595969470
А ещё Родионов им был плох
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амани
1595971378
а у людей 15 тысяч зарплата. за реальный труд.......в 400 раз больше рабочего........Россию умом не понять
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ALEX ML
1595971831
А она мачеха?
Ответить
ivany4
1595972519
Интересно где Гурцкая еще "держал свечку"? Как дети в садике. Ну вот какое ему дело у кого, какие отношения???
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Hektor 84
1595973835
Нулевая статья! К чему вообще? Ладно интервью полностью опубликовали. А то человек икс спросил у мужика с бабской фамилией, а тот на тупой и дурацкий вопрос еще тупее ответил.
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Hektor 84
1595974106
Если они родственники и что? И причем здесь его увольнять? Еще глупее выглядит и к чему вообще инфа о зарплате Цорна? У нас в стране футболом газпромовская верхушка управляет. И уже сбились какой по счету во главе РФС бывший презик синита. Вот где много вопросов и при чем по существу!!!
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Kollljan
1595996225
Коррупция в Спартаке!
Ответить
Oldtrafford83
1596000121
Аларм ты ещё спишь что ли?)) Непохоже это на тебя)
Ответить
Урия Гип 2
1596005856
спартак - пасынок газрома, или падчерица.?
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