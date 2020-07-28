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    Гурцкая: «Прядкин – отчим Цорна. У Томаса в «Спартаке» была рекордная зарплата»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что у бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна есть родственная связь с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным. Цорна уволили в июле.

    – Вы же понимаете подоплеку. Прядкин – отец Цорна?

    – Отчим. Ну и что? Увольнять летом его было не за что.

    У Цорна была рекордная в России зарплата генерального директора – 6 миллионов рублей в месяц.

    • Цорн проработал в «Спартаке» 14 месяцев.
    • При нем в команду пришел главный тренер Доменико Тедеско.
    • «Спартак» завершил сезон РПЛ седьмым.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    28.07.2020 22:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 29 июля 2020, 10:32

      Позорище

      0
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      Рейтинг: +697

      Урия Гип 2 29 июля 2020, 09:57

      спартак - пасынок газрома, или падчерица.?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 29 июля 2020, 08:22

      Аларм ты ещё спишь что ли?)) Непохоже это на тебя)

      3
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > Oldtrafford83 29 июля 2020, 08:50

      спит!устал !тут без него вагон таких!и минусовщики уже здесь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > Oldtrafford83 29 июля 2020, 09:27

      тут без него вагон кпссников набежало ,гавроша -шестерка ихняя тут как тут!так что как только новость про спартак и все !пошла бомжарская вонь!тьфуууууу!

      0
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      Рейтинг: +697

      Урия Гип 2 > vsespartak01 29 июля 2020, 10:01

      Кто тебя минусует? У тебя конструктива ноль. Одна ругань. Ты неинтересен.

      1
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      Рейтинг: +3961

      Kollljan 29 июля 2020, 07:17

      Коррупция в Спартаке!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 29 июля 2020, 01:08

      Если они родственники и что? И причем здесь его увольнять? Еще глупее выглядит и к чему вообще инфа о зарплате Цорна? У нас в стране футболом газпромовская верхушка управляет. И уже сбились какой по счету во главе РФС бывший презик синита. Вот где много вопросов и при чем по существу!!!

      3
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 29 июля 2020, 01:03

      Нулевая статья! К чему вообще? Ладно интервью полностью опубликовали. А то человек икс спросил у мужика с бабской фамилией, а тот на тупой и дурацкий вопрос еще тупее ответил.

      4
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      Рейтинг: +10452

      ivany4 29 июля 2020, 00:41

      Интересно где Гурцкая еще "держал свечку"?
      Как дети в садике.
      Ну вот какое ему дело у кого, какие отношения???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 29 июля 2020, 00:30

      А она мачеха?

      3
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      Рейтинг: +799

      амани 29 июля 2020, 00:22

      а у людей 15 тысяч зарплата. за реальный труд.......в 400 раз больше рабочего........Россию умом не понять

      4
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > амани 29 июля 2020, 00:35

      Ну ты иди поуправляй футбольным клубом, особенно "Спартаком". Посмотрим на тебя, как ты справишься.

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      Рейтинг: +799

      амани > vladik12 6 августа 2020, 01:18

      могу зенитом......

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      Рейтинг: +208

      Александр Став 28 июля 2020, 23:51

      А ещё Родионов им был плох

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