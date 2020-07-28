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  • «Милан» планирует включить Родригеса в сделку по Миранчуку

«Милан» планирует включить Родригеса в сделку по Миранчуку

28 июля 2020, 14:00
10

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Милан», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Россонери» планируют включить защитника Рикардо Родригеса в сделку по трансферу, чтобы снизить требования российского клуба. Защитник Диего Лаксальт также участвовал в переговорах клубов.

  • Ранее сообщалось, что Лаксальт станет частью сделки. «Милан» при этом выплатит денежную компенсацию.

Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

Tuttosport: спортивный директор «Милана» ведет переговоры по трансферу Миранчука

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Милан Родригес Рикардо Миранчук Алексей Лаксальт Диего
Комментарии (10)
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Томик
1595935108
Ювентус там не включил Пауло Дибала уже в переговоры по Миранчуку, никто не в курсе?
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PAREVG.
1595937700
Какой Ласкальт, Какой Родригес, Про лимит в России не слышали??? В Локо перебор легионеров, на данный момент 9, вот если избавится от Эдера, Идову и Мурило, тогда, еще можно кого-то рассматривать... И то не Ласкальта, он ничем не лучше Мурило, тоже пожарит в обороне на ровном месте.
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isakkobelini
1595938302
Чет все ровно не равноценная сделка....
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naigree.attadia
1595948769
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rossonero666
1595957618
Бл впарить бы кого нибудь из них, а Миранчук вдруг у нас раскроется.
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