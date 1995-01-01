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    «Милан» планирует включить Родригеса в сделку по Миранчуку

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Милан», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    «Россонери» планируют включить защитника Рикардо Родригеса в сделку по трансферу, чтобы снизить требования российского клуба. Защитник Диего Лаксальт также участвовал в переговорах клубов.

    • Ранее сообщалось, что Лаксальт станет частью сделки. «Милан» при этом выплатит денежную компенсацию.

    Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

    Tuttosport: спортивный директор «Милана» ведет переговоры по трансферу Миранчука

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3306

      Томик 1 минуту назад

      Ювентус там не включил Пауло Дибала уже в переговоры по Миранчуку, никто не в курсе?

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