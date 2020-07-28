«Милан» планирует включить Родригеса в сделку по Миранчуку

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Милан», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Россонери» планируют включить защитника Рикардо Родригеса в сделку по трансферу, чтобы снизить требования российского клуба. Защитник Диего Лаксальт также участвовал в переговорах клубов.

Ранее сообщалось, что Лаксальт станет частью сделки. «Милан» при этом выплатит денежную компенсацию.

Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

Tuttosport: спортивный директор «Милана» ведет переговоры по трансферу Миранчука