Фергюсон – Клоппу: «Прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в чемпионате Англии.

«Юрген Клопп, роскошная работа. Прошло 30 лет с момента последней победы «Ливерпуля» в чемпионате.

Полностью заслуженная награда лучшему тренеру сезона. Команда показала выдающуюся игру.

Ладно, я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы поделиться радостью. Спасибо. Ты заслужил этот титул, не останавливайся», – сказал Фергюсон.