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    Фергюсон – Клоппу: «Прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи»

    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в чемпионате Англии.

    «Юрген Клопп, роскошная работа. Прошло 30 лет с момента последней победы «Ливерпуля» в чемпионате.

    Полностью заслуженная награда лучшему тренеру сезона. Команда показала выдающуюся игру.

    Ладно, я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы поделиться радостью. Спасибо. Ты заслужил этот титул, не останавливайся», – сказал Фергюсон.

    • «Ливерпуль» набрал 99 очков в 38 турах Премьер-лиги.
    • Команда под руководством Клоппа стала чемпионом впервые за 30 лет.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      Эльхан 1 час назад

      Ферги троллит ))))))) Я тоже поздравляю Клоппа, за 4 года смог собрать чемпионский состав))) надеюсь в следующем сезоне они тоже будут играть на высоте, на сколько больше сильных противников и претендентов на титул, на столько захватывающе пройдет чемпионат

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