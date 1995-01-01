Фергюсон – Клоппу: «Прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи»

Ферги троллит ))))))) Я тоже поздравляю Клоппа, за 4 года смог собрать чемпионский состав))) надеюсь в следующем сезоне они тоже будут играть на высоте, на сколько больше сильных противников и претендентов на титул, на столько захватывающе пройдет чемпионат
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в чемпионате Англии.
«Юрген Клопп, роскошная работа. Прошло 30 лет с момента последней победы «Ливерпуля» в чемпионате.
Полностью заслуженная награда лучшему тренеру сезона. Команда показала выдающуюся игру.
Ладно, я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы поделиться радостью. Спасибо. Ты заслужил этот титул, не останавливайся», – сказал Фергюсон.
- «Ливерпуль» набрал 99 очков в 38 турах Премьер-лиги.
- Команда под руководством Клоппа стала чемпионом впервые за 30 лет.