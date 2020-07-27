Вертонген попрощался с «Тоттенхэмом»

Защитник Ян Вертонген объявил в инстаграме о своем уходе из «Тоттенхэма».

«Итак, мое время в клубе подходит к концу. Это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по друзьям, которых я нашел здесь, персоналу, который обеспечивает работу клуба, по выступлениям на великолепном новом стадионе и, безусловно, по вам, болельщики.

Спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали все эти годы. Вы были великолепны. У нас осталось много невероятных воспоминаний, но сейчас пришла пора прощаться», – написал бельгиец.

Вертонген выступал за «Тоттенхэм» с июля 2012 года.

В его активе 315 матчей, 14 голов и семь ассистов.