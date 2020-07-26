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    Агент подтвердил интерес к Святченко из России

    Аллан Йенсен Бек, агент защитника «Мидтьюлланда» Эрика Святченко, отреагировал на слухи о желании российских клубов заполучить его клиента.

    • Сообщалось, что игрок находится в сфере интересов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА.
    • Рыночная стоимость Святченко – 1,6 миллиона евро.
    • В сезоне-2019/20 футболист провел за свой клуб 33 матча, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста

    «Я могу подтвердить, что к нему есть интерес из России, ему было бы интересно там играть. Но с ЦСКА я уже какое-то время не общался», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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