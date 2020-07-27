Агент подтвердил интерес к Святченко из России

Аллан Йенсен Бек, агент защитника «Мидтьюлланда» Эрика Святченко, отреагировал на слухи о желании российских клубов заполучить его клиента.

Сообщалось, что игрок находится в сфере интересов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА.

Рыночная стоимость Святченко – 1,6 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 футболист провел за свой клуб 33 матча, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста

«Я могу подтвердить, что к нему есть интерес из России, ему было бы интересно там играть. Но с ЦСКА я уже какое-то время не общался», – сказал агент.