«Рубин», «Динамо» и ЦСКА интересуются капитаном «Мидтъюланнда» Святченко

Защитник датского «Мидтъюлланда» Эрик Святченко заинтересовал несколько клубов РПЛ.

Как сообщает Metaratngs, игрок находится в сфере интересов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА.

В сезоне-2019/20 Святченко провел за свой клуб 33 матча, забив шесть мячей и сделав четыре ассиста. Рыночная стоимость датчанина – 1,6 миллиона евро.