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    «Рубин», «Динамо» и ЦСКА интересуются капитаном «Мидтъюланнда» Святченко

    Защитник датского «Мидтъюлланда» Эрик Святченко заинтересовал несколько клубов РПЛ.

    Как сообщает Metaratngs, игрок находится в сфере интересов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА.

    В сезоне-2019/20 Святченко провел за свой клуб 33 матча, забив шесть мячей и сделав четыре ассиста. Рыночная стоимость датчанина – 1,6 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8045

      BRO_football 34 минуты назад

      Да, игрок с украинскими корнями. Однако, в данный момент с Украиной его роднит только имя и родители. В 2014 году он отказался выступать за сборную Украины и в 2015 году сыграл официальный матч за Данию.
      Так что не стоит опасаться повторения случая с Ракицким из Зенита, когда после трансфера в Россию его перестали приглашать в сборную Украины.

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      Рейтинг: +1581

      Из Твери Леха 1 час назад

      русскую кровинушку ищут по всему старому свету?))

      0
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      Рейтинг: +248

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Украинский датчанин что ли? Гы-гы

      2
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      Рейтинг: +117

      cevin cigan > Хейтер Аларм 1 час назад

      Укродан!!!

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