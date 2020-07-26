«Рубин», «Динамо» и ЦСКА интересуются капитаном «Мидтъюланнда» Святченко

Защитник датского «Мидтъюлланда» Эрик Святченко заинтересовал несколько клубов РПЛ.
Как сообщает Metaratngs, игрок находится в сфере интересов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА.
В сезоне-2019/20 Святченко провел за свой клуб 33 матча, забив шесть мячей и сделав четыре ассиста. Рыночная стоимость датчанина – 1,6 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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