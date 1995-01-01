«Рубин», «Динамо» и ЦСКА интересуются капитаном «Мидтъюланнда» Святченко

Да, игрок с украинскими корнями. Однако, в данный момент с Украиной его роднит только имя и родители. В 2014 году он отказался выступать за сборную Украины и в 2015 году сыграл официальный матч за Данию.
Так что не стоит опасаться повторения случая с Ракицким из Зенита, когда после трансфера в Россию его перестали приглашать в сборную Украины.
Защитник датского «Мидтъюлланда» Эрик Святченко заинтересовал несколько клубов РПЛ.
Как сообщает Metaratngs, игрок находится в сфере интересов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА.
В сезоне-2019/20 Святченко провел за свой клуб 33 матча, забив шесть мячей и сделав четыре ассиста. Рыночная стоимость датчанина – 1,6 миллиона евро.
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