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    Тренер вратарей «Ростова» Кафанов: «Конечно, Кепа не стоит 80 миллионов, заплаченных за него «Челси»

    Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», не согласился со стоимостью голкипера «Челси» Кепы. Его англичане купили у «Атлетика» в 2018 году.

    «Насколько я знаю, Кепу купили за 65 миллионов фунтов стерлингов (в действительности – 80 миллионов евро – прим. «Бомбардира»). Самый дорогой вратарь мира. Это сумасшедшие деньги. Конечно, я считаю, что Кепа этих денег не стоит», – считает Кафанов.

    • Сейчас Кепа стоит на рынке 32 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ испанец провел 33 матча, пропустил 47 голов.
    • «Челси» идет в таблице четвертым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    25.07.2020 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4570

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Любой вратарь не стоит таких денег !

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