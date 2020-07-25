Тренер вратарей «Ростова» Кафанов: «Конечно, Кепа не стоит 80 миллионов, заплаченных за него «Челси»

Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», не согласился со стоимостью голкипера «Челси» Кепы. Его англичане купили у «Атлетика» в 2018 году.

«Насколько я знаю, Кепу купили за 65 миллионов фунтов стерлингов (в действительности – 80 миллионов евро – прим. «Бомбардира»). Самый дорогой вратарь мира. Это сумасшедшие деньги. Конечно, я считаю, что Кепа этих денег не стоит», – считает Кафанов.