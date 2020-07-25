Слуцкий – о большом числе желтых карточек в РПЛ: «Таким образом судьям удобнее манипулировать игрой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий предположил, что после возобновления сезона арбитры матчей РПЛ специально стали чаще наказывать игроков предупреждениями.

«После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке еще были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол – и сразу карточка, карточка, карточка.

На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо.

Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Мы выделяемся в целом на фоне всех остальных лиг. Что у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов.

Объясните! Потому что для меня, как для тренера, это повод задуматься об определенной стратегии. Судьи быстро сажают игроков на желтые карточки – это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет», – сказал Слуцкий.