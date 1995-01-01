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    Слуцкий – о большом числе желтых карточек в РПЛ: «Таким образом судьям удобнее манипулировать игрой»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий предположил, что после возобновления сезона арбитры матчей РПЛ специально стали чаще наказывать игроков предупреждениями.

    «После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке еще были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол – и сразу карточка, карточка, карточка.

    На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо.

    Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Мы выделяемся в целом на фоне всех остальных лиг. Что у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов.

    Объясните! Потому что для меня, как для тренера, это повод задуматься об определенной стратегии. Судьи быстро сажают игроков на желтые карточки – это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4580

      alarm 59 секунд назад

      позор спартаку с его купленным судейским корпусом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      Maga Ingush 13 минут назад

      А че, вполне может быть

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