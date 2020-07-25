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  • Слуцкий – о большом числе желтых карточек в РПЛ: «Таким образом судьям удобнее манипулировать игрой»

Слуцкий – о большом числе желтых карточек в РПЛ: «Таким образом судьям удобнее манипулировать игрой»

25 июля 2020, 16:29
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий предположил, что после возобновления сезона арбитры матчей РПЛ специально стали чаще наказывать игроков предупреждениями.

«После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке еще были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол – и сразу карточка, карточка, карточка.

На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо.

Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Мы выделяемся в целом на фоне всех остальных лиг. Что у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов.

Объясните! Потому что для меня, как для тренера, это повод задуматься об определенной стратегии. Судьи быстро сажают игроков на желтые карточки – это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» финишировал в РПЛ на десятом месте.
  • С января департамент судейства РФС возглавляет Виктор Кашшаи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Maga Ingush
1595685498
А че, вполне может быть
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житель СПб
1595688470
Ну потому что действительно очень грубо играют! Вот сейчас, например, Химки в 1 тайме в финале очень грубят... (Я не столько о количестве, сколько о степени грубости).
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житель СПб
1595692626
У нас в футболе проблема: если карточки не давать, то тогда вообще убивать (уродовать) будут на поле..
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моэм
1595694055
Большое количество ЖК - одно из побочных эффектов ВАРа...по большому счёту никто не изучал то как будет работать ВАР , о его влиянии на работу судей , на футболистов , на игру как таковую , учитывая требования Регламента...сделали по русски по уравнению ДД = ПП т.е. давай давай = потом посмотрим.
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zigbert
1595755427
Правильно есть фолы которые и на карточку то не тянут. Грубая игра с нанесением травм - вот на что нужно уделять внимание.
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portero
1595780768
Пожалуй Слуцкий прав, причем в первые минуты основные опорники или защитники на карте, а там и вторая быстро может появиться...
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