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    Тренер вратарей Кафанов: «Настраивая Джанаева на игры, я говорил: «Ты был никому не нужен». Его никто бесплатно не брал»

    Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», рассказал, как настраивал на матчи бывшего голкипера команды Сослана Джанаева. Сейчас он выступает в «Сочи».

    «Вот нужно было настроить Джанаева на игру. Особенно первый год. Говорил: «Сослан, ты был никому не нужен». Его никто не брал бесплатно, он был невостребованным. Настраивая, начинал с этой темы.

    Иногда говорил: «На тебя смотрит вся Осетия, мама, бабушка, родственники». Каждый поход к вратарю – как экзамен. Все вратари разные, повторяться нельзя. В то же время нужно правильно настроить. Это даже важнее, чем тренировать», – рассказал Кафанов.

    • Джанаев – воспитанник ЦСКА.
    • На счету игрока один матч за сборную России.
    • Джанаев дважды брал серебро РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5232

      alp 10 минут назад

      походу у этого кафана не все дома ... он же уже никто, и только желтая пресса типа бонбардира о нем вспомнила, не?

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