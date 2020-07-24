Тренер вратарей Кафанов: «Настраивая Джанаева на игры, я говорил: «Ты был никому не нужен». Его никто бесплатно не брал»

Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», рассказал, как настраивал на матчи бывшего голкипера команды Сослана Джанаева. Сейчас он выступает в «Сочи».

«Вот нужно было настроить Джанаева на игру. Особенно первый год. Говорил: «Сослан, ты был никому не нужен». Его никто не брал бесплатно, он был невостребованным. Настраивая, начинал с этой темы.

Иногда говорил: «На тебя смотрит вся Осетия, мама, бабушка, родственники». Каждый поход к вратарю – как экзамен. Все вратари разные, повторяться нельзя. В то же время нужно правильно настроить. Это даже важнее, чем тренировать», – рассказал Кафанов.