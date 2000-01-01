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    «Спартак» связался с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера защитника сборной Австралии Дегенека

    «Спартак» ищет нового защитника. Клуб вышел на «Црвену Звезду», чтобы узнать о возможности трансфера центрального защитника Милоша Дегенека, информирует Mondo.rs.

    Сумма предполагаемого перехода составит 2 миллиона евро (на миллион ниже рыночной стоимости австралийца).

    • Контракт Дегенека действует до следующего года.
    • В прошлом сезоне Дегенек провел 37 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
    • На счету защитника 27 матчей за сборную Австралии, один гол.

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    Источник: Mondo.rs

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +13984

      vka1970 7 минут назад

      Смысл гадать сейчас на кофейной гуще.Может переберётся, а может и нет.Дело случая.

      1
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      Рейтинг: +8727

      derrik2000 > vka1970 3 минуты назад

      А зачем ему оставаться в Црвене Звезде, если в Спартак позовут?
      Все, ведь, в Европе знают, какое БАБЛО получают футболёры в ведущих российских командах.
      А что там у него сейчас-то в этой Црвене Звезде?
      Тьфу, по сравнению с тем, что будет получать в Спартаке.

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      Рейтинг: +10798

      Garrincha58 15 минут назад

      скорее всего этот намного лучше Ловрена да и дешевле и зарплату в два раза меньше платить

      0
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      Рейтинг: +8727

      derrik2000 > Garrincha58 8 минут назад

      Дешевле - ДА,
      зарплата меньше, чем у Ловрена в Зените будет, если перейдёт в Спартак - ДА.
      А, вот, ЛУЧШЕ ли на поле, чем Ловрен - покажет время.

      0
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      Рейтинг: +17720

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Ищут замену Жиго. Очень жаль.

      3
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      Рейтинг: +8727

      derrik2000 48 минут назад

      Посмотрел видеонарезки.
      Что скажу.
      Хорошо читает игру, цепкий, любит иногда подключаться в нападение,
      может выдать прямо таки РАСКОШНЫЕ пасы метров на 40 либо с фланга метров на 30 классно ВЫРЕЗАЕТ передачи в штрафную соперника.
      Хорошо играет головой, в обеих штрафных площадках.
      Что ещё?
      Хорошая скорость: в "забегах" метров на 40 его никто из нападающих команды соперника не смог опередить.
      Ну, вроде, что увидел - рассказал. )))

      В общем - клон Жиго. ))

      2
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      Рейтинг: +7013

      Persona_non_Grata > derrik2000 33 минуты назад

      Ему на замену и берут , видимо вопрос с продажей Жиго решен .

      2
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      Рейтинг: +8727

      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 минуты назад

      Так к дочке в Лион собирается, но, по-моему мнению, непопадание Спартака в еврокубки сыграло бОльшую роль в его желании перебраться на Родину, чем "тоска по дочери".

      2
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      Рейтинг: +2618

      житель СПб > derrik2000 18 минут назад

      Ну так тогда все здорово, еще и заработают (на замене Жиго). Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +7013

      Persona_non_Grata > derrik2000 13 минут назад

      Насильно удерживать нет смысла - надо отдавать , пока неплохие деньги предлагают .

      2
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      Рейтинг: +4565

      alarm 1 час назад

      в спартаке и так переизбыток дегенератов, а они ещё одного тащат! позор спартаку!

      -1
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      Рейтинг: +8727

      derrik2000 > alarm 43 минуты назад

      Про СТЫД опять забыл???
      Я тебя давеча похвалил: вот, мол, прежний аларм появился - и тебе СТЫД, и тебе ПОЗОР, и тебе КРЮЧКОХВОСТЫЕ...
      В общем, думал - выздоровел человек, опять за ум взялся.

      Ан нет - не до конца выздоровел: ещё забывает, ЧТО нужно писать в своих постах о Спартаке. (((

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      Рейтинг: +1124

      Semenycch 1 час назад

      Спартаку в самый раз!

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      Рейтинг: +2618

      житель СПб > Semenycch 12 минут назад

      Да всем в самый раз. Жаль вот, что Зенит дороже покупает. А Спартак молодцы - в этом случае.

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