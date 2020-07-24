«Спартак» связался с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера защитника сборной Австралии Дегенека

«Спартак» ищет нового защитника. Клуб вышел на «Црвену Звезду», чтобы узнать о возможности трансфера центрального защитника Милоша Дегенека, информирует Mondo.rs.
Сумма предполагаемого перехода составит 2 миллиона евро (на миллион ниже рыночной стоимости австралийца).
- Контракт Дегенека действует до следующего года.
- В прошлом сезоне Дегенек провел 37 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
- На счету защитника 27 матчей за сборную Австралии, один гол.
Источник: Mondo.rs
Сербский новостной портал. Аудитория в твиттере - более 40,5 тысячи подписчиков.