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  • «Спартак» связался с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера защитника сборной Австралии Дегенека

«Спартак» связался с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера защитника сборной Австралии Дегенека

24 июля 2020, 19:55
22

«Спартак» ищет нового защитника. Клуб вышел на «Црвену Звезду», чтобы узнать о возможности трансфера центрального защитника Милоша Дегенека, информирует Mondo.rs.

Сумма предполагаемого перехода составит 2 миллиона евро (на миллион ниже рыночной стоимости австралийца).

  • Контракт Дегенека действует до следующего года.
  • В прошлом сезоне Дегенек провел 37 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
  • На счету защитника 27 матчей за сборную Австралии, один гол.

Источник: Mondo.rs

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Россия. Премьер-лига Спартак Црвена Звезда Австралия Дегенек Милош
Комментарии (22)
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derrik2000
1595611341
Посмотрел видеонарезки. Что скажу. Хорошо читает игру, цепкий, любит иногда подключаться в нападение, может выдать прямо таки РАСКОШНЫЕ пасы метров на 40 либо с фланга метров на 30 классно ВЫРЕЗАЕТ передачи в штрафную соперника. Хорошо играет головой, в обеих штрафных площадках. Что ещё? Хорошая скорость: в "забегах" метров на 40 его никто из нападающих команды соперника не смог опередить. Ну, вроде, что увидел - рассказал. ))) В общем - клон Жиго. ))
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DOCTOR PENALTY
1595612813
Ищут замену Жиго. Очень жаль.
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Garrincha58
1595613336
скорее всего этот намного лучше Ловрена да и дешевле и зарплату в два раза меньше платить
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vka1970
1595613804
Смысл гадать сейчас на кофейной гуще.Может переберётся, а может и нет.Дело случая.
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Alex Flash
1595616761
Ну,вот понеслась.Слетелись вороны. Теперь каждый день: Кто кого переплюнет
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моэм
1595619279
Я бы взял Лысцова … наш парень , играл в Бенфике , дураков туда не берут...по параметрам не уступает … нет блин , непременно нужен иностранец!!!
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ivany4
1595622679
Получается Жиго - спасибо. Здравствуй - Жиго-2. Правда в отличии от Жиго, умеет сыграть на нескольких позициях, вроде как первый пас хороший, и умеет подключаться к атакам. Если получится, возможно будет не плохая замена Жиго.
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alp
1595624270
.спартак, ты не умеешь управлять ******** количеством денег, ты не умеешь найти талантов, даже среди 30- летних звезд, твои тренеры при своей возможной гениальности ограничены во времени до такой степени, что даже моуриньо бы обосрался... призываю закончить гон на судей, признать свою несостоятельность на настоящий момент, собраться, потратится. и дать уже нам бой.... настоящий и без скуляжа по поводу и без.
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