«Спартак» связался с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера защитника сборной Австралии Дегенека

«Спартак» ищет нового защитника. Клуб вышел на «Црвену Звезду», чтобы узнать о возможности трансфера центрального защитника Милоша Дегенека, информирует Mondo.rs.

Сумма предполагаемого перехода составит 2 миллиона евро (на миллион ниже рыночной стоимости австралийца).