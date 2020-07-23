Metaratings: футболку Ещенко с медведем продали на аукционе за 230 тысяч рублей

Футболка с медведем и надписью «*** вам. А», которую защитника «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал после полуфинального матча Кубка России, продали на аукционе.
Майка ушла за 230 тысяч рублей, пишет Metaratings. Деньги с продажи пошли в благотворительный фонд «Своими глазами», учрежденный голкипером москвичей Артемом Ребровым.
Тем временем генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что футболка, которая была на Ещенко, была подарена петербуржцам и осталась в раздевалке «Газпром Арены». С молотка же была продана другая майка, поскольку «Спартак» изготовил несколько таких футболок на случай победы в кубковой игре.
- КДК РФС дисквалифицировал Ещенко за демонстрацию футболки на три матча Кубка и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
- Болельщики «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа.
- Москвичи проиграли «Зениту» в полуфинале Кубка со счетом 1:2.
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