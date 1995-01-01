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    Metaratings: футболку Ещенко с медведем продали на аукционе за 230 тысяч рублей

    Футболка с медведем и надписью «*** вам. А», которую защитника «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал после полуфинального матча Кубка России, продали на аукционе.

    Майка ушла за 230 тысяч рублей, пишет Metaratings. Деньги с продажи пошли в благотворительный фонд «Своими глазами», учрежденный голкипером москвичей Артемом Ребровым.

    Тем временем генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что футболка, которая была на Ещенко, была подарена петербуржцам и осталась в раздевалке «Газпром Арены». С молотка же была продана другая майка, поскольку «Спартак» изготовил несколько таких футболок на случай победы в кубковой игре.

    • КДК РФС дисквалифицировал Ещенко за демонстрацию футболки на три матча Кубка и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
    • Болельщики «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа.
    • Москвичи проиграли «Зениту» в полуфинале Кубка со счетом 1:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10745

      Garrincha58 10 минут назад

      «Было приятно носить вашу футболку». Мариу сообщил об уходе из «Локомотива» Вот кто её купил потом подарит Роналду

      0
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      Рейтинг: +1221

      seth343 34 минуты назад

      Не хера се

      0
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