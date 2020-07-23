Фанаты «Спартака» собирают деньги на оплату штрафа Ещенко. Игрок предложил направить их на благотворительность

Болельщики «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа защитника клуба Андрея Ещенко, наказанного за демонстрацию майки с медведем и надписью «*** вам. А».

Футболист предложил перечислить собранные деньги на благотворительность.

«Слышал, фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги отдать в фонд дикой природы, именно медведей. Пусть мишек будет больше», – сказал Ещенко.

Игрок показал футболку после полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Футболка была выставлена на аукцион.