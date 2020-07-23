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    Фанаты «Спартака» собирают деньги на оплату штрафа Ещенко. Игрок предложил направить их на благотворительность

    Болельщики «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа защитника клуба Андрея Ещенко, наказанного за демонстрацию майки с медведем и надписью «*** вам. А».

    Футболист предложил перечислить собранные деньги на благотворительность.

    «Слышал, фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги отдать в фонд дикой природы, именно медведей. Пусть мишек будет больше», – сказал Ещенко.

    • Игрок показал футболку после полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).
    • КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
    • Футболка была выставлена на аукцион.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1233

      Aston 3 минуты назад

      Красава)))так держать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3991

      3a zenit 22 минуты назад

      у Федуна нет 50к руб?Бедняк,а хотя если есть лохи...

      -2
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