Фанаты «Спартака» собирают деньги на оплату штрафа Ещенко. Игрок предложил направить их на благотворительность

Болельщики «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа защитника клуба Андрея Ещенко, наказанного за демонстрацию майки с медведем и надписью «*** вам. А».
Футболист предложил перечислить собранные деньги на благотворительность.
«Слышал, фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги отдать в фонд дикой природы, именно медведей. Пусть мишек будет больше», – сказал Ещенко.
- Игрок показал футболку после полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).
- КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
- Футболка была выставлена на аукцион.
twit text — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
Источник: Твиттер «Спартака»