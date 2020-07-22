«Зенит» не рассчитывает на Мамману, игрок может покинуть клуб летом

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

Руководство петербуржцев больше не рассматривает аргентинца как игрока основного состава, поскольку Маммана часто травмируется. «Зенит» готов к предложениям как по аренде, так и продаже футболиста.

Контракт защитника заканчивается летом 2022 года.