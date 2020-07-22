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  • «Зенит» не рассчитывает на Мамману, игрок может покинуть клуб летом

«Зенит» не рассчитывает на Мамману, игрок может покинуть клуб летом

22 июля 2020, 18:13
15

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

Руководство петербуржцев больше не рассматривает аргентинца как игрока основного состава, поскольку Маммана часто травмируется. «Зенит» готов к предложениям как по аренде, так и продаже футболиста.

Контракт защитника заканчивается летом 2022 года.

  • Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года и «Лиона».
  • В этом сезоне игрок провел в РПЛ два матча.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (15)
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LOKOfanatik19
1595431184
Спартак, Спартак, вот они 16 млн в трубу... Даже и не заметно, когда денег много )
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Garrincha58
1595431271
аренда в Сочи и нет проблем ещё два года будет доить Зенит
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paracetamol
1595431308
В свин он не пойдет, разве что в Ростов или к быкам?
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altezzik
1595431805
МММ - Малком, Маммана, Маркизио
Ответить
NewLife
1595433559
Синит не рассчитывает, а зюбу спросили, может они с азмуней рассчитывают.
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diadushka
1595433937
"Зенит не рассчитывает на Мамману, как и на любого другого ИГРОКА. Зенит рассчитывает только на судей"
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Max Bobr
1595437199
Хорошо начинал парень, но после травмы не пошло. Жаль парнишку, неплохой защитник
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paracetamol
1595441919
Это правильно.
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neveldomha
1595446448
Матч с Ростовом показал, что у Мамманы нюх защитника пропал. Он вообще не чувствует игры. И вряд-ли возможно что то исправить.
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САДЫЧОК
1595482328
Отличный защитник ! Да , подвержен травмам , но ка можно Ивановича неповоротливого оставить -а Мамману убрать ?!
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