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    «Зенит» не рассчитывает на Мамману, игрок может покинуть клуб летом

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

    Руководство петербуржцев больше не рассматривает аргентинца как игрока основного состава, поскольку Маммана часто травмируется. «Зенит» готов к предложениям как по аренде, так и продаже футболиста.

    Контракт защитника заканчивается летом 2022 года.

    • Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года и «Лиона».
    • В этом сезоне игрок провел в РПЛ два матча.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1540

      diadushka 20 минут назад

      "Зенит не рассчитывает на Мамману, как и на любого другого ИГРОКА. Зенит рассчитывает только на судей"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1469

      NewLife 26 минут назад

      Синит не рассчитывает, а зюбу спросили, может они с азмуней рассчитывают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -630

      Аденн 50 минут назад

      поняла игруля в какой гнойник попала, даже бабосам не рад лишь свалить. Стыд и срам бЗениду..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1383

      altezzik 56 минут назад

      МММ - Малком, Маммана, Маркизио

      1
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      Рейтинг: +6586

      paracetamol 1 час назад

      В свин он не пойдет, разве что в Ростов или к быкам?

      -1
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      Рейтинг: +10729

      Garrincha58 1 час назад

      аренда в Сочи и нет проблем ещё два года будет доить Зенит

      1
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      Рейтинг: +6586

      paracetamol > Garrincha58 1 час назад

      Не исключено.

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      Рейтинг: +929

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Спартак, Спартак, вот они 16 млн в трубу... Даже и не заметно, когда денег много )

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      Рейтинг: +1049

      Semenycch 1 час назад

      И сколько эту псевдоновость можно гонять по кругу? Любому понятно, что в схеме 17+8 Маммане нет места.

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