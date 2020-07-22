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Ковач хочет подписать Йовича и Костича в «Монако»

22 июля 2020, 12:00
3

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после прихода на новое место работы намерен усилить состав команды.

48-летний специалист хочет видеть в клубе форварда «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича. С обоими сербами хорватский тренер работал во Франкфурте.

Новый спортивный директор «Монако» Пол Митчелл, который ранее работал в «РБ Лейпциг», одобрил цели Ковача и попробует подписать предложенных футболистов.

  • Контракт Костича с «Айнтрахтом» действует до 2023 года.
  • Не исключено, что «Реал» отпустит Йовича после серии дисциплинарных нарушений во время пандемии коронавируса.

Источник: Transfermarkt.de
Франция. Лига 1 Айнтрахт Монако Реал Костич Филип Йович Лука Ковач Нико
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1595410044
Ну что Саша готовься к лавке
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LOKOfanatik19
1595421587
Хочет, вот так взяли и отдали ему, без еврокубков, денег не много, да и игроки хотят еврокубки. Особенно Йович.
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zigbert
1595519646
Неужели Монако найдет такие деньги?
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