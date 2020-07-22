Ковач хочет подписать Йовича и Костича в «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после прихода на новое место работы намерен усилить состав команды.
48-летний специалист хочет видеть в клубе форварда «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича. С обоими сербами хорватский тренер работал во Франкфурте.
Новый спортивный директор «Монако» Пол Митчелл, который ранее работал в «РБ Лейпциг», одобрил цели Ковача и попробует подписать предложенных футболистов.
- Контракт Костича с «Айнтрахтом» действует до 2023 года.
- Не исключено, что «Реал» отпустит Йовича после серии дисциплинарных нарушений во время пандемии коронавируса.
Источник: Transfermarkt.de