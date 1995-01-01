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    Ковач хочет подписать Йовича и Костича в «Монако»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач после прихода на новое место работы намерен усилить состав команды.

    48-летний специалист хочет видеть в клубе форварда «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича. С обоими сербами хорватский тренер работал во Франкфурте.

    Новый спортивный директор «Монако» Пол Митчелл, который ранее работал в «РБ Лейпциг», одобрил цели Ковача и попробует подписать предложенных футболистов.

    • Контракт Костича с «Айнтрахтом» действует до 2023 года.
    • Не исключено, что «Реал» отпустит Йовича после серии дисциплинарных нарушений во время пандемии коронавируса.

    Источник: Transfermarkt.de

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9046

      Skull_Boy 35 минут назад

      Ну что Саша готовься к лавке

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