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    Арбитр Федотов – об объяснении Кашшаи эпизодов матча «Зенит» – «Спартак»: «Он пернул в лужу, выставив всех клоунами. Его авторитет ниже плинтуса»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал выступление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по итогам полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1). Венгр объяснял решения бригады арбитров.

    «На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти». Но на вопрос, почему, просто ответить: «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи: он просто пeрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас ниже плинтуса», – сказал эксперт.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
    • С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.07.2020 23:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5683

      JTherry 10 минут назад

      откуда у этого ничтожества из Венгрии может появиться "авторитет" в России? помним его постоянные просеры и в ЛЧ-18 и на ЧЕ-12... на болоте, среди лягушек у него авторитет, квакает громко, но невнятно)) мудьяр газпромовский, варяг - самой низкой квалификации, пытающийся обучить наших судей-балбесофф!!!))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4120

      Hektor 84 34 минуты назад

      Ну что ты от него ожидал? Что он расскажет сколько в чемодане газпромовских евро получил!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      alarm_иг 38 минут назад

      На этом сайте синитовские болелы только и делают, что пердят мозгами в лужи в своих комментах. Мозгоперды Гыгы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1260

      AHTUNGBOL 47 минут назад

      Я не пойму, сегодня свежую траву в Москву завезли?? То Васисуалий изрыгнет хрень непонятную про бардак, то этот недосудья, непонятно из-за чего завязавший, пердит мозгом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      NewLife 49 минут назад

      Что ты от него хочешь, он сам сказал, что он по фотографиям моменты оценивает.

      4
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      Рейтинг: +4443

      alarm 50 минут назад

      вот почему хряки так сильно любят валяться в лужах! загадка века разгадана!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1480

      FENIX-SL 50 минут назад

      нет такого болельщика зенита что признал бы ляп арбитра
      потому что сплошные упыри

      4
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