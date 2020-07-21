Арбитр Федотов – об объяснении Кашшаи эпизодов матча «Зенит» – «Спартак»: «Он пернул в лужу, выставив всех клоунами. Его авторитет ниже плинтуса»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал выступление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по итогам полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1). Венгр объяснял решения бригады арбитров.

«На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти». Но на вопрос, почему, просто ответить: «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи: он просто пeрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас ниже плинтуса», – сказал эксперт.