Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбитр Федотов – об объяснении Кашшаи эпизодов матча «Зенит» – «Спартак»: «Он пернул в лужу, выставив всех клоунами. Его авторитет ниже плинтуса»

Арбитр Федотов – об объяснении Кашшаи эпизодов матча «Зенит» – «Спартак»: «Он пернул в лужу, выставив всех клоунами. Его авторитет ниже плинтуса»

21 июля 2020, 23:53
37

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал выступление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по итогам полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1). Венгр объяснял решения бригады арбитров.

«На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти». Но на вопрос, почему, просто ответить: «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи: он просто пeрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас ниже плинтуса», – сказал эксперт.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
  • Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
  • С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кашшаи Виктор Федотов Игорь
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1595365098
Что ты от него хочешь, он сам сказал, что он по фотографиям моменты оценивает.
Ответить
AHTUNGBOL
1595365253
Я не пойму, сегодня свежую траву в Москву завезли?? То Васисуалий изрыгнет хрень непонятную про бардак, то этот недосудья, непонятно из-за чего завязавший, пердит мозгом...
Ответить
Hektor 84
1595366006
Ну что ты от него ожидал? Что он расскажет сколько в чемодане газпромовских евро получил!
Ответить
JTherry
1595367464
откуда у этого ничтожества из Венгрии может появиться "авторитет" в России? помним его постоянные просеры и в ЛЧ-18 и на ЧЕ-12... на болоте, среди лягушек у него авторитет, квакает громко, но невнятно)) мудьяр газпромовский, варяг - самой низкой квалификации, пытающийся обучить наших судей-балбесофф!!!))
Ответить
Дядя Серёжа
1595390607
...он просто пeрнул мозгом в лужу... т. е. выпустил газ... Утечка у газпрома.
Ответить
neveldomha
1595394850
Еще раз убеждаюсь, что Федотов быдло.
Ответить
Соарес
1595396371
Весь судейский корпус сидит в луже и срет ,вот только бомжи этого не видят ,ведь он срет в их сторону
Ответить
vladimir-7
1595397518
Если В.Кашшаи не может объяснить все спорные моменты в игре, то есть только два варианта ответа: 1. Кашшаи получает зарплату от Газпрома, опекающего Зенит и не может возразить работодателю; 2. Кашшаи не разбирается в работе как судья и подтвердил отсутствие профессионализма; А может быть и оба варианта вместе взятые, т.е. в совокупности.
Ответить
морозз
1595402534
Венгерский бомж...вечный венгерский БОМЖ!
Ответить
морозз
1595403377
У него теперь кличка КАШШАИ - ПИТЕРСКИЙ!
Ответить
Главные новости
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
14
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
Все новости
Все новости
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
Вчера, 20:57
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
Вчера, 09:39
4
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
Вчера, 08:29
1
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
2
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
19 августа
39
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
19 августа
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
19 августа
8
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
19 августа
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+