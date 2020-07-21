Арбитр Федотов – об объяснении Кашшаи эпизодов матча «Зенит» – «Спартак»: «Он пернул в лужу, выставив всех клоунами. Его авторитет ниже плинтуса»

откуда у этого ничтожества из Венгрии может появиться "авторитет" в России? помним его постоянные просеры и в ЛЧ-18 и на ЧЕ-12... на болоте, среди лягушек у него авторитет, квакает громко, но невнятно)) мудьяр газпромовский, варяг - самой низкой квалификации, пытающийся обучить наших судей-балбесофф!!!))
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал выступление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по итогам полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1). Венгр объяснял решения бригады арбитров.
«На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти». Но на вопрос, почему, просто ответить: «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи: он просто пeрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас ниже плинтуса», – сказал эксперт.
- «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
- Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
- С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.