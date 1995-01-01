Кашшаи – об эпизоде с Соболевым и Жирковым: «Я показал этот момент десяти судьям в Европе. Ни один из них не поставил бы пенальти»

"...если бы уважаемые люди им были бы благодарны в том же объеме, что и Иванову".
А в принципе, что это за детский лепет? Какие-то десять судей. Где имена, явки? Что это за аргумент? Может Кашшаи в Молдавии судей нашел. Це - тоже Европа. Только от этого не легче. Фантазёр, вождь гуннов.
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод с Александром Соболевым и Юрием Жирковым в кубковом матче «Зенит» – «Спартак».
«Футбол — контактный спорт. Мы анализировали этот момент. Это работа судьи: определять, было нарушение или нет.
Был проведен анализ. В таких моментах надо наказывать, если было нарушение. Работа судьи — различать эти моменты во время матча. Иногда бывают ошибки, когда судья не наказывает игрока за фол или наоборот. Не могу пообещать, что такого не произойдет в будущем.
Всегда будет повод для обсуждений. VAR не должен был вмешиваться в эпизоде с Жирковым и Соболевым. Так как не было допущено явной ошибки. После матча я выслал данный фрагмент десяти судьям в Европе. Из десяти человек ни один не сказал, что назначил бы пенальти в такой ситуации. Полностью поддерживаю решение арбитра», – рассказал Кашшаи.
- «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
- Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
- С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.