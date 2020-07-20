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  • Кашшаи – об эпизоде с Соболевым и Жирковым: «Я показал этот момент десяти судьям в Европе. Ни один из них не поставил бы пенальти»

Кашшаи – об эпизоде с Соболевым и Жирковым: «Я показал этот момент десяти судьям в Европе. Ни один из них не поставил бы пенальти»

20 июля 2020, 18:53
30

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод с Александром Соболевым и Юрием Жирковым в кубковом матче «Зенит» «Спартак».

«Футбол — контактный спорт. Мы анализировали этот момент. Это работа судьи: определять, было нарушение или нет.

Был проведен анализ. В таких моментах надо наказывать, если было нарушение. Работа судьи — различать эти моменты во время матча. Иногда бывают ошибки, когда судья не наказывает игрока за фол или наоборот. Не могу пообещать, что такого не произойдет в будущем.

Всегда будет повод для обсуждений. VAR не должен был вмешиваться в эпизоде с Жирковым и Соболевым. Так как не было допущено явной ошибки. После матча я выслал данный фрагмент десяти судьям в Европе. Из десяти человек ни один не сказал, что назначил бы пенальти в такой ситуации. Полностью поддерживаю решение арбитра», – рассказал Кашшаи.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
  • Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
  • С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Спартак Жирков Юрий Соболев Александр Кашшаи Виктор
Комментарии (30)
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zabvo9406
1595262628
пис деть не мешки ворочать
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KESHAL2
1595263298
Венгра гнать надо,своих нет
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kvm
1595264555
кашайка 3,14здабол ещё тот...
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NewLife
1595264647
- Маша, зачем ты Пете жвачку в волосы приклеила ? - Он первый начал, меня дурой назвал. Просто идиот этот венгр.
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Viper for CSKA
1595265236
"...если бы уважаемые люди им были бы благодарны в том же объеме, что и Иванову". А в принципе, что это за детский лепет? Какие-то десять судей. Где имена, явки? Что это за аргумент? Может Кашшаи в Молдавии судей нашел. Це - тоже Европа. Только от этого не легче. Фантазёр, вождь гуннов.
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Zagigalka123
1595267889
По-любому сам придумал
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vladimir-7
1595270351
Если Кашшаи обращался к европейским судьям за консультацией, то значит он сам ничего не понимает в этом или просто врет, прикрывая своих судей.
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Ilya26
1595270797
Ты утырок, покажи всем своим европейским судьям видео дзюпы с азмуном! Вот друзья то твои дырявые, которым свисток уже не нужен и так подсвистывают при ходьбе, порадуются
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SDD26
1595309746
Это типа венгерский юмор такой? Или он реально русских умственно отсталыми овощами считает?
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zigbert
1595341315
Хотя бы сослался на конкретных арбитров. А так для убедительности их количество можно и увеличить.
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