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    Кашшаи – об эпизоде с Соболевым и Жирковым: «Я показал этот момент десяти судьям в Европе. Ни один из них не поставил бы пенальти»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод с Александром Соболевым и Юрием Жирковым в кубковом матче «Зенит» «Спартак».

    «Футбол — контактный спорт. Мы анализировали этот момент. Это работа судьи: определять, было нарушение или нет.

    Был проведен анализ. В таких моментах надо наказывать, если было нарушение. Работа судьи — различать эти моменты во время матча. Иногда бывают ошибки, когда судья не наказывает игрока за фол или наоборот. Не могу пообещать, что такого не произойдет в будущем.

    Всегда будет повод для обсуждений. VAR не должен был вмешиваться в эпизоде с Жирковым и Соболевым. Так как не было допущено явной ошибки. После матча я выслал данный фрагмент десяти судьям в Европе. Из десяти человек ни один не сказал, что назначил бы пенальти в такой ситуации. Полностью поддерживаю решение арбитра», – рассказал Кашшаи.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
    • С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4958

      Viper for CSKA 39 минут назад

      "...если бы уважаемые люди им были бы благодарны в том же объеме, что и Иванову".
      А в принципе, что это за детский лепет? Какие-то десять судей. Где имена, явки? Что это за аргумент? Может Кашшаи в Молдавии судей нашел. Це - тоже Европа. Только от этого не легче. Фантазёр, вождь гуннов.

      1
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      Рейтинг: +1347

      NewLife 49 минут назад

      - Маша, зачем ты Пете жвачку в волосы приклеила ?
      - Он первый начал, меня дурой назвал.
      Просто идиот этот венгр.

      0
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      Рейтинг: +290

      Brabus71 50 минут назад

      А еще кому показал?

      0
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      Рейтинг: +1096

      kvm 50 минут назад

      кашайка 3,14здабол ещё тот...

      1
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      Рейтинг: +55

      KESHAL2 1 час назад

      Венгра гнать надо,своих нет

      1
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      Рейтинг: +3135

      Томик 1 час назад

      Да какая нам разница, что ты кому и где показывал! Твоя обязанность сделать так, чтобы твои подчинённые нам это показывали во время матча.

      2
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      Рейтинг: +1713

      zabvo9406 1 час назад

      пис деть не мешки ворочать

      3
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      Рейтинг: +1030

      Play 1 час назад

      Ну понятное дело, когда по бумажке читаешь. И Айртона в спину толкал защитник, даже не глядя на мяч, это обычная борьба.

      1
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      Рейтинг: +4408

      alarm 1 час назад

      стыдно за рылов!

      -1
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      Рейтинг: +1241

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      И на Барриосе тоже, видимо. А Осорио вообще гений обороны.

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      Рейтинг: +3635

      Давид59 > СвинкаСправедливости 1 час назад

      Если ты о падении Айртона, посмотри момент ещё раз. Там рука Осорио лежит на спине Айртона, но падает он не от толчка. Если ты себя "справедливостью" называешь согласись.

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      Рейтинг: +3135

      Томик > Давид59 59 минут назад

      Давайте исчо, жгите! Сезон уже кроме как смеяться - нечего делать, слушая очередную трактовку ситуации. *****, "подбежал и толкнул рукой" - это называется. Тьфу ты, позорище, да хватит хрень придумывать всякую! Идите уже празднуйте и не обращайте на нас внимание. Вот что за болезненное желание не только обмануть, но и добиться того, чтобы обманутый согласился, что он сам виноват??

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      Рейтинг: +809

      Валерий2705 > Томик 15 минут назад

      Да, все смеются с вашего места в таблице. Ох уж эти судьи, бедный свина определили на десятое место.

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