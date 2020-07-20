Кашшаи – об эпизоде с Соболевым и Жирковым: «Я показал этот момент десяти судьям в Европе. Ни один из них не поставил бы пенальти»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод с Александром Соболевым и Юрием Жирковым в кубковом матче «Зенит» – «Спартак».

«Футбол — контактный спорт. Мы анализировали этот момент. Это работа судьи: определять, было нарушение или нет.

Был проведен анализ. В таких моментах надо наказывать, если было нарушение. Работа судьи — различать эти моменты во время матча. Иногда бывают ошибки, когда судья не наказывает игрока за фол или наоборот. Не могу пообещать, что такого не произойдет в будущем.

Всегда будет повод для обсуждений. VAR не должен был вмешиваться в эпизоде с Жирковым и Соболевым. Так как не было допущено явной ошибки. После матча я выслал данный фрагмент десяти судьям в Европе. Из десяти человек ни один не сказал, что назначил бы пенальти в такой ситуации. Полностью поддерживаю решение арбитра», – рассказал Кашшаи.