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    Глава КДК Григорьянц: «Ещенко очень любит медведей. Он сказал, надеть майку его попросила жена»

    Артур Григорьянц, глава КДК РФС, объяснил мотивацию действий защитника «Спартака» Андрея Ещенко после полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.

    «Члены КДК единогласно посчитали надпись на майке Андрея Ещенко, пусть и зашифрованную, оскорбительной. Направлено оскорбление было в адрес одного из руководителей футбольного клуба «Зенит».

    Сам Ещенко присутствовал на заседании, и сказал, что надеть майку после игры с «Зенитом» его попросила жена, ведь он очень любит медведей. Таких маек, по словам Ещенко, у него много. Оскорбительной он еe, видимо, не посчитал», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Чемпионат»

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