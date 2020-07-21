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  • Глава КДК Григорьянц: «Ещенко очень любит медведей. Он сказал, надеть майку его попросила жена»

Глава КДК Григорьянц: «Ещенко очень любит медведей. Он сказал, надеть майку его попросила жена»

21 июля 2020, 20:49
21

Артур Григорьянц, глава КДК РФС, объяснил мотивацию действий защитника «Спартака» Андрея Ещенко после полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.

«Члены КДК единогласно посчитали надпись на майке Андрея Ещенко, пусть и зашифрованную, оскорбительной. Направлено оскорбление было в адрес одного из руководителей футбольного клуба «Зенит».

Сам Ещенко присутствовал на заседании, и сказал, что надеть майку после игры с «Зенитом» его попросила жена, ведь он очень любит медведей. Таких маек, по словам Ещенко, у него много. Оскорбительной он еe, видимо, не посчитал», – сказал Григорьянц.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Ещенко Андрей Григорьянц Артур
Комментарии (21)
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порт
1595354549
Детский сад.
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Axe111
1595357254
Клоунада позорная!!! Еще бы с родителями его вызвали,посмешище
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NewLife
1595363962
Просто выразил народные чувства, которые могут раздражать ранимых ЛГБТ. Ведь он сказал кому, но не уточнил куда, а для них это очень важно.
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Hektor 84
1595365826
А синит за баннер в отношении Федуна уже наказали?
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neveldomha
1595584909
Вот тебе лицо настоящего спартаковца. Жена попросила)))))))))? Может мама или бабушка? А уй дедушка попросил написать. Ну вот как его после этого мужиком назвать. Народное посмешище.
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латунный
1595696901
ещенко любит медведей а дзюба азмуна.почему их трах не расмотрели в комитете или бомжам можно пекатся прилюдно .все оплачено и проплачено
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