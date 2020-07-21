Журналист Короткин: Кокорин хочет заработать 10 миллионов за три года

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, нападающий Александр Кокорин в своем следующем клубе хочет заработать 10 миллионов евро за три года.

В сумму должны войти зарплата и подъемные футболиста.

«Динамо» и «Рубин» сделали предложение о контракте форварду Александру Кокорину , сообщает «Спорт-Экспресс».

, сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что у Кокорина есть на руках предложение от «Сочи».

«Зенит» тоже рассчитывает на Кокорина

Летом игрок должен стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Зенитом» истекает.

«СЭ»: Кокорин получил предложения от «Динамо» и «Рубина»