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Журналист Короткин: Кокорин хочет заработать 10 миллионов за три года

21 июля 2020, 18:09
16

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, нападающий Александр Кокорин в своем следующем клубе хочет заработать 10 миллионов евро за три года.

В сумму должны войти зарплата и подъемные футболиста.

«СЭ»: Кокорин получил предложения от «Динамо» и «Рубина»

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (16)
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Garrincha58
1595344442
эй Коротовкин, а тебе сам Кокорин сказал или опять приснилось?
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Skull_Boy
1595344586
С такими запросами только полный идиот его подпишет, хотят о чем это я, Россия же
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Иван Петров 1986
1595345952
А ведь и заработает.В россии уголовники только и зарабатывают.
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ААМ
1595345979
Губа не дура.
Ответить
FanatSerj
1595346760
Хотеть не вредно, вредно не хотеть ))
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JTherry
1595347442
1.«Динамо» и «Рубин» - сделали предложение о контракте форварду Кокорину 2. Кокорин в своем следующем клубе хочет заработать 10 млн. евро за три года 3.«Динамо» и «Рубин» - это все вранье про предложение о контракте Кокорину...
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vladimir-7
1595347736
А чего удивительного, у него в год 3,3 млн. евро в год, а у Дзюбы 4,5 млн. евро в год.
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Юрий Крутько
1595348084
На мой взгляд,всё упирается в Азмуна,если его продадут,то Зенит Кокорина не упустит,перебьёт любые предложения.А может Александр проявит принципиальность и не пойдёт в Питер,там же были какие то подводные камни в отношениях...
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vsespartak01
1595348584
13тысяч деревянных ему!и не копейки больше!
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derrik2000
1595350851
А что? Выпустит книгу под названием "Саша Кокорин. Тюремный роман" и заработает, в т. ч. продав права на её издание за границу. ))))))))))))))))))))))
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