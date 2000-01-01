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    Журналист Короткин: Кокорин хочет заработать 10 миллионов за три года

    По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, нападающий Александр Кокорин в своем следующем клубе хочет заработать 10 миллионов евро за три года.

    В сумму должны войти зарплата и подъемные футболиста.

    «СЭ»: Кокорин получил предложения от «Динамо» и «Рубина»

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8621

      derrik2000 4 минуты назад

      А что?
      Выпустит книгу под названием "Саша Кокорин. Тюремный роман" и заработает, в т. ч. продав права на её издание за границу. ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1579

      Mister_Tomsk 6 минут назад

      Его бы в локо, да палыча назад... было бы отлично..

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      Рейтинг: +1099

      Гавроша 20 минут назад

      Слишком много хочет.

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      Рейтинг: +1382

      altezzik 22 минуты назад

      Все хотят.

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      Рейтинг: +1331

      vsespartak01 42 минуты назад

      13тысяч деревянных ему!и не копейки больше!

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      Рейтинг: +8621

      derrik2000 > vsespartak01 3 минуты назад

      Ты к Кокошке слишком строг. )))))))))))

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      Рейтинг: +852

      Юрий Крутько 50 минут назад

      На мой взгляд,всё упирается в Азмуна,если его продадут,то Зенит Кокорина не упустит,перебьёт любые предложения.А может Александр проявит принципиальность и не пойдёт в Питер,там же были какие то подводные камни в отношениях...

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      Рейтинг: +1792

      neim 55 минут назад

      И по херу, что кризис. Хочет и асе.

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      Рейтинг: +11974

      vladimir-7 56 минут назад

      А чего удивительного, у него в год 3,3 млн. евро в год, а у Дзюбы 4,5
      млн. евро в год.

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      Рейтинг: +5655

      JTherry 1 час назад

      1.«Динамо» и «Рубин» - сделали предложение о контракте форварду Кокорину
      2. Кокорин в своем следующем клубе хочет заработать 10 млн. евро за три года
      3.«Динамо» и «Рубин» - это все вранье про предложение о контракте Кокорину...

      1
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      Рейтинг: +6362

      FanatSerj 1 час назад

      Хотеть не вредно, вредно не хотеть ))

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