Metaratings: «Зенит» готов продлить контракт с Кокориным до 2022 года

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин может вернуться в «Зенит», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает возможность подписания нового контракта с 29-летним футболистом. Речь идет о соглашении, рассчитанном на два сезона.

Высока вероятность, что в этот раз игре Кокорина за «Зенит» не будут препятствовать на самом высоком уровне, как это было минувшей зимой.

Также у форварда есть предложение остаться в «Сочи».

Ожидается, что ситуация с будущим игрока прояснится ближе к 26 июля, когда в России откроется летнее трансферное окно.