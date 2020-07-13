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    Metaratings: «Зенит» готов продлить контракт с Кокориным до 2022 года

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин может вернуться в «Зенит», сообщает Metaratings.

    По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает возможность подписания нового контракта с 29-летним футболистом. Речь идет о соглашении, рассчитанном на два сезона.

    Высока вероятность, что в этот раз игре Кокорина за «Зенит» не будут препятствовать на самом высоком уровне, как это было минувшей зимой.

    Также у форварда есть предложение остаться в «Сочи».

    Ожидается, что ситуация с будущим игрока прояснится ближе к 26 июля, когда в России откроется летнее трансферное окно.

    Источник: Metaratings

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    13.07.2020 22:45
    Комментарии19
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      Рейтинг: +23668

      VVM1964 33 минуты назад

      Обнулили ? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Если Кокорин вернется, + 2-3 топ игрока под ЛЧ, то интрига в РПЛ умерла.
      =)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4178

      Борат > Спартак гуно знают все 20 минут назад

      У тебя правильный ник- одобряю !
      Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Спартак гуно знают все > Борат 12 минут назад

      Так а что, на правду не обижаются.
      =)))
      Другие ники забанили. Уж не знаю, чем мои комментарии не нравятся мАсквичам?
      =)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +949

      Semenycch 1 час назад

      Всячески приветствую!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Genz 1 час назад

      Вероятность неприпятстывания Кокорину высокопоставленных величеств в правительстве вероятна корню квадратному из гипотенузы. Бомжи хотят спрятать Саню в кладовке на 2 года от конкурентов и будут кормить - два ломтя и сладкая водичка. Плыви Саня через чёрное море ( оно рядом) в Турцию и клуб Фенехбарще вас с Дзюбой примет на широком турецком берегу.

      1
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      Рейтинг: +3365

      морозз 1 час назад

      Вот в чём разница между Галицкий и Миллером? - один не приемлет людей у которых от бешенного бабла сносит крышу, который очень брезгливо к таким относится и не имеет с ними никакого дела! Другой же, имея неограниченный кредит от своего высокопоставленного друга, может возвращать в команду таких именно людей с уголовным прошлым! Выписывая таким образом индульгенцию этому подонку и негодяю! Оказывается можно бить стулом любого кто попадётся на глаза а потом куражится дальше!
      Чемпион должен быть выше этого скотства, должен быть для всех примером для подражания и уважения! Только вот кто будет подражать или уважать этот клуб с рецидивистами в составе? - наверное только Вираж, там таких Гулливеров полно!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4178

      Борат > морозз 1 час назад

      Рыла, как же ты болеешь за пищевик, если старостин срок мотал за то что торговал бронью и сам во время войны на фронте не был, а гасился в тылу? Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +939

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      рыло!тебе откуда это все знать?ведь ты алармоборатовское тупое рыло!иди молоко вытри с губ!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3365

      морозз > Борат 1 час назад

      Не истерить дружище, съешь лучше печенку!

      1
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      Рейтинг: +182

      Бенедиктус > vsespartak01 1 час назад

      это не молоко.

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      Рейтинг: +4178

      Борат > vsespartak01 1 час назад

      Куколда, тебе по факту есть что сказать или только кукарекать можешь ? Гыгы

      0
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      Рейтинг: +4178

      Борат > морозз 1 час назад

      А что с вами с рылами беседовать вы же сектанты- спартак пичинён !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +15

      Спартак гуно знают все > морозз 1 час назад

      Вот балабол то, это вы кокаиноваго подписывали, а не мы.

      -1
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      Рейтинг: -1048

      Бoрат > Бенедиктус 29 минут назад

      Подтверждаю . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: -1048

      Бoрат > морозз 26 минут назад

      Не уговаривай - он и так уже всем печень выклевал . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +2948

      knikos > vsespartak01 11 минут назад

      Насчёт Бората не знаю , откуда он это знает , а я знаю , потому что он сидел в Комсомольске -на -Амуре , откуда я родом. Там тоже были "кооператорские "делишки , когда он на "химии" был . И всё он проворачивал , якобы "организовывая "команду "Спартак" , которой у нас отродясь не было. Торгаши не в почёте были .

      0
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      Рейтинг: +698

      Nevsky_RU 1 час назад

      Азмун с Кокориным хорошие напы. Но у обоих что то с головой. Первый на поле чудит, второй за его пределами. Ну а по факту оба в любой момент могут подвести команду. Дзюба пока хорош, но не понятно на сколько его еще хватит. В общем может быть по итогу как и классное трио форвардов, так и полный фейл.

      -1
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      Рейтинг: +939

      vsespartak01 2 часа назад

      оставайся в сочи!толку больше будет!а зенит еще кого-нидь на порчу возьмет и через вас пропустит!

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