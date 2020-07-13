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  • Metaratings: «Зенит» готов продлить контракт с Кокориным до 2022 года

Metaratings: «Зенит» готов продлить контракт с Кокориным до 2022 года

13 июля 2020, 22:45
25

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин может вернуться в «Зенит», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает возможность подписания нового контракта с 29-летним футболистом. Речь идет о соглашении, рассчитанном на два сезона.

Высока вероятность, что в этот раз игре Кокорина за «Зенит» не будут препятствовать на самом высоком уровне, как это было минувшей зимой.

Также у форварда есть предложение остаться в «Сочи».

Ожидается, что ситуация с будущим игрока прояснится ближе к 26 июля, когда в России откроется летнее трансферное окно.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (25)
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vsespartak01
1594671155
оставайся в сочи!толку больше будет!а зенит еще кого-нидь на порчу возьмет и через вас пропустит!
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Nevsky_RU
1594671531
Азмун с Кокориным хорошие напы. Но у обоих что то с головой. Первый на поле чудит, второй за его пределами. Ну а по факту оба в любой момент могут подвести команду. Дзюба пока хорош, но не понятно на сколько его еще хватит. В общем может быть по итогу как и классное трио форвардов, так и полный фейл.
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морозз
1594671549
Вот в чём разница между Галицкий и Миллером? - один не приемлет людей у которых от бешенного бабла сносит крышу, который очень брезгливо к таким относится и не имеет с ними никакого дела! Другой же, имея неограниченный кредит от своего высокопоставленного друга, может возвращать в команду таких именно людей с уголовным прошлым! Выписывая таким образом индульгенцию этому подонку и негодяю! Оказывается можно бить стулом любого кто попадётся на глаза а потом куражится дальше! Чемпион должен быть выше этого скотства, должен быть для всех примером для подражания и уважения! Только вот кто будет подражать или уважать этот клуб с рецидивистами в составе? - наверное только Вираж, там таких Гулливеров полно!
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VVM1964
1594676507
Обнулили ? )))
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Мага 13
1594707419
не фанат Кокорина, но после того, как с ним поступило руководство Зенита, я бы не стал возвращаться в команду, по крайней мере до тех пока там рулят люди, готовые тебя выкинуть на помойку по дружеской просьбе сами знаете кого. самый оптимальный вариант ехать за границу и показывать свой класс на полях Европы.
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морозз
1594708005
Теперь эмблема Зенита видоизменится...на сине голубом фоне появится стул, также выдержанный в голубых тонах, клон именно того знаменитого стула!
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Garrincha58
1594708362
брехня кто то уже заранее подливает масла в огонь чтобы предпринять меры для интриг против Кокорина в Зените и это очень влиятельные особы
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paracetamol
1594708547
Значит Азмуна в Еуропу?
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Рубинище
1594718060
Продлят на 2 года и в оренду в Сочи-что бы за конкурентов не играл. А зачем Какорину контракт до 22 года, на полтора сезона ему не 35 там.. Локо или Динамо года на 3-4 точно дадут.
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zigbert
1594800915
Может вернутся если предложат хороший контракт.
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