«Чемпионат»: «Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой 3 миллиона в год

«Сочи» намерен заключить с нападающим Александром Кокориным полноценный контракт.

29-летний футболист выступает за сочинский клуб с февраля на правах аренды, сыграл девять матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.

По информации «Чемпионата», «Сочи» готов предложить Кокорину длительное соглашение с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

Контракт игрока с «Зенитом» истекает в конце июля, поэтому он сможет подписать договор с нынешней командой на правах свободного агента.

«СЭ»: «Зенит» не ведет переговоры с Кокориным о продлении контракта