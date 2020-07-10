Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: «Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой 3 миллиона в год

«Чемпионат»: «Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой 3 миллиона в год

10 июля 2020, 00:28
10

«Сочи» намерен заключить с нападающим Александром Кокориным полноценный контракт.

29-летний футболист выступает за сочинский клуб с февраля на правах аренды, сыграл девять матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.

По информации «Чемпионата», «Сочи» готов предложить Кокорину длительное соглашение с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

Контракт игрока с «Зенитом» истекает в конце июля, поэтому он сможет подписать договор с нынешней командой на правах свободного агента.

«СЭ»: «Зенит» не ведет переговоры с Кокориным о продлении контракта

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1594333211
Тридцатник на плечах, куча бабла на счету, город с тёплым климатом, отсутствие желания играть... Ну чего ещё не будет хватать этому ******?... Только Пака для битья, да Дзюбы для любовных утех.
Ответить
alex1951
1594356153
Продастса,как пить дать ,продастса..... В Зене,своих кокориныых хва... А в городе Сочи - темные ночи.... Кокоша теперича зажжжет свою звизду на небосклоне в Сочи...И станет всем светлей ,эй,товарищ ,быстренько налей.......
Ответить
Рубинище
1594360304
Вот и переезжать не надо. норм предложение.
Ответить
vladimir-7
1594361563
Если Зенит отдаст Кокорина и продаст Азмуна, то и пешеход Дзюба с такой зарплатой клубу не нужен.
Ответить
paracetamol
1594366196
Есть одно но...! В Сочи Кока никера не выиграет. Никогда!
Ответить
Иван Петров 1986
1594366390
Нужно соглашаться, а то ведь столько могут и не дать нигде.
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
10
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
3
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
4
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+