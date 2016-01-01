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    «Чемпионат»: «Сочи» готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой 3 миллиона в год

    «Сочи» намерен заключить с нападающим Александром Кокориным полноценный контракт.

    29-летний футболист выступает за сочинский клуб с февраля на правах аренды, сыграл девять матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.

    По информации «Чемпионата», «Сочи» готов предложить Кокорину длительное соглашение с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

    Контракт игрока с «Зенитом» истекает в конце июля, поэтому он сможет подписать договор с нынешней командой на правах свободного агента.

    «СЭ»: «Зенит» не ведет переговоры с Кокориным о продлении контракта

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1766

      neim 22 минуты назад

      Вот и за рубеж ехать не надо. Перефразирую Высоцкого : "Откуда деньги Зин ?"

      0
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      Рейтинг: +17488

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тридцатник на плечах, куча бабла на счету, город с тёплым климатом, отсутствие желания играть... Ну чего ещё не будет хватать этому ******?... Только Пака для битья, да Дзюбы для любовных утех.

      0
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      Рейтинг: +553

      elessar arnor > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      необходимое находится севернее

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