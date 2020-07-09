«СЭ»: «Зенит» не ведет переговоры с Кокориным о продлении контракта

Нападающий Александр Кокорин все ближе к уходу из «Зенита» этим летом на правах свободного агента.

По информации «СЭ», несмотря на то, что действующий контракт истекает в конце июля, стороны не ведут переговоры о его продлении.

Ожидалось, что диалог будет во время визита «Сочи» в Санкт-Петербург, но в итоге общение игрока с представителями клуба так и не состоялось.

Кокорин с февраля выступает за сочинскую команду на правах аренды, сыграл девять матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.