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    «СЭ»: «Зенит» не ведет переговоры с Кокориным о продлении контракта

    Нападающий Александр Кокорин все ближе к уходу из «Зенита» этим летом на правах свободного агента.

    По информации «СЭ», несмотря на то, что действующий контракт истекает в конце июля, стороны не ведут переговоры о его продлении.

    Ожидалось, что диалог будет во время визита «Сочи» в Санкт-Петербург, но в итоге общение игрока с представителями клуба так и не состоялось.

    Кокорин с февраля выступает за сочинскую команду на правах аренды, сыграл девять матчей, забил семь голов и сделал два ассиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2020 22:47
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3982

      Борат 2 минуты назад

      Семак здесь главный !
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7500

      ilichkadr 33 минуты назад

      Кокорин поедет в Марсель к АВБ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17485

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Дзюба не разрешает брать в коллектив свою тёлку. ))) А может у них даже наоборот.

      0
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