«Урал» – о вылете от «Химок»: «Боль надолго останется в наших сердцах. Простите»

Пресс-служба «Урала» отреагировала на вылет в полуфинале Кубка России от «Химок» (1:3). Все свои мячи гости забили в первом тайме.

«Борьба за Кубок больше не для нас. Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за Кубок в финале в родном городе», – написали уральцы в инстаграме.

Главный тренер команды Дмитрий Парфенов подал в отставку.

подал в отставку. «Химки» встретятся в финале либо с «Зенитом», либо со «Спартаком».

Химчане последний раз выходили в финал Кубка России в 2005 году.