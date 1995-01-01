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    «Урал» – о вылете от «Химок»: «Боль надолго останется в наших сердцах. Простите»

    Пресс-служба «Урала» отреагировала на вылет в полуфинале Кубка России от «Химок» (1:3). Все свои мячи гости забили в первом тайме.

    «Борьба за Кубок больше не для нас. Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за Кубок в финале в родном городе», – написали уральцы в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@fc_ural) 19 Июл 2020 в 4:59 PDT

    Источник: инстаграм «Урала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1174

      vsespartak01 1 час назад

      не переживайте!все наладится!

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