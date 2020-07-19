«Урал» – о вылете от «Химок»: «Боль надолго останется в наших сердцах. Простите»

Пресс-служба «Урала» отреагировала на вылет в полуфинале Кубка России от «Химок» (1:3). Все свои мячи гости забили в первом тайме.
«Борьба за Кубок больше не для нас. Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за Кубок в финале в родном городе», – написали уральцы в инстаграме.
- Главный тренер команды Дмитрий Парфенов подал в отставку.
- «Химки» встретятся в финале либо с «Зенитом», либо со «Спартаком».
- Химчане последний раз выходили в финал Кубка России в 2005 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Урала»