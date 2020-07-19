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  • Базу «Спартака» в Тарасовке закрыли на дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у восьми игроков молодежки

Базу «Спартака» в Тарасовке закрыли на дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у восьми игроков молодежки

19 июля 2020, 14:01
8

Игроков молодежного состава «Спартака» распустили по домам из-за подозрения на коронавирус у восьми футболистов, информирует «РБ-Спорт». С основным составом никто из них не контактировал.

Базу в Тарасовке закрыли на дезинфекцию. На ней основная команда будет готовиться к новому сезону РПЛ.

  • Команда «Спартака» в последнем молодежном первенстве РПЛ финишировала четвертой.
  • Из-за пандемии коронавируса прерывали сезон РПЛ и другие чемпионаты.
  • По всему миру от инфекции умерло более 580000 человек.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Спартак Спартак М (мол)
Комментарии (8)
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Хейтер Аларм
1595158017
Я думаю, все обойдется свиным гриппом! Гы-гы
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Просто-333
1595158209
а что точных тестов как не было, так и нет? одни подозрения?
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knikos
1595159992
Так заодно надо и дегазацию провести. А то "спартаковский дух" малость завонял ...
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111Hunter111
1595164328
пускай родственников заражают, вот отношение к людям.
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Каратель помойников
1595165222
Наверное бората поймали и п издили,отсюда и подозрения.сначала он Оренбург заразил в самолёте,теперь вот в тарасовке этот скунс засветился
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ivany4
1595165393
Думаю все обойдется. Всем здоровья! Сейчас уже более менее нормально вирус блокируют, если не запускать и все делать вовремя. Почитал комменты, и почему-то не удивился, что только голубые деб*лы из якобы культурной столицы могут шутить на эту тему.
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