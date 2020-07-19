Базу «Спартака» в Тарасовке закрыли на дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у восьми игроков молодежки

Игроков молодежного состава «Спартака» распустили по домам из-за подозрения на коронавирус у восьми футболистов, информирует «РБ-Спорт». С основным составом никто из них не контактировал.
Базу в Тарасовке закрыли на дезинфекцию. На ней основная команда будет готовиться к новому сезону РПЛ.
- Команда «Спартака» в последнем молодежном первенстве РПЛ финишировала четвертой.
- Из-за пандемии коронавируса прерывали сезон РПЛ и другие чемпионаты.
- По всему миру от инфекции умерло более 580000 человек.
Источник: «РБ-Спорт»