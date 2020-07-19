Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Базу «Спартака» в Тарасовке закрыли на дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у восьми игроков молодежки

    Игроков молодежного состава «Спартака» распустили по домам из-за подозрения на коронавирус у восьми футболистов, информирует «РБ-Спорт». С основным составом никто из них не контактировал.

    Базу в Тарасовке закрыли на дезинфекцию. На ней основная команда будет готовиться к новому сезону РПЛ.

    • Команда «Спартака» в последнем молодежном первенстве РПЛ финишировала четвертой.
    • Из-за пандемии коронавируса прерывали сезон РПЛ и другие чемпионаты.
    • По всему миру от инфекции умерло более 580000 человек.

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2020 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10452

      ivany4 19 июля 2020, 16:29

      Думаю все обойдется. Всем здоровья!
      Сейчас уже более менее нормально вирус блокируют, если не запускать и все делать вовремя.
      Почитал комменты, и почему-то не удивился, что только голубые деб*лы из якобы культурной столицы могут шутить на эту тему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 19 июля 2020, 16:27

      Наверное бората поймали и п издили,отсюда и подозрения.сначала он Оренбург заразил в самолёте,теперь вот в тарасовке этот скунс засветился

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 19 июля 2020, 16:12

      пускай родственников заражают, вот отношение к людям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11219

      knikos 19 июля 2020, 14:59

      Так заодно надо и дегазацию провести. А то "спартаковский дух" малость завонял ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > knikos 19 июля 2020, 17:54

      от вашей вони весь сайт пахнет уже давно!пора дизъинфекцию провести!алармоборатов и их клонов повыгонять давно и воздух чище станет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      alll-333 19 июля 2020, 14:30

      а что точных тестов как не было, так и нет? одни подозрения?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Хейтер Аларм 19 июля 2020, 14:26

      Я думаю, все обойдется свиным гриппом! Гы-гы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11