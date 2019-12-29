«Мидтьюлланд» устроил для фанатов автокинотеатр на время запрета на посещение стадиона

Датский «Мидтьюлланд» возле своего стадиона установил несколько экранов, на которых в прямом эфире транслируются домашние матчи команды. Возле мониторов собираются автомобили болельщиков – получается автокинотеатр.
Игроки во время матча видят, что происходит на парковке, а фанаты встречают голы команды клаксонами.
- «Мидтьюлланд» уже выиграл чемпионат Дании.
- Клуб основан в 1999 году.
- Текущее чемпионство – третье в истории команды из Хернинга.
Руководство датского «Мидтьюлланда» соорудило автокинотеатр, где показывались игры клубаВсе для того, чтобы болельщики могли поддерживать команду даже вне стадиона https://t.co/khOCbg59jE#ФутболНаУдаленке pic.twitter.com/Rpx5vnlCEp— Матч ТВ (@MatchTV) July 18, 2020