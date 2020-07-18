«Мидтьюлланд» устроил для фанатов автокинотеатр на время запрета на посещение стадиона

Датский «Мидтьюлланд» возле своего стадиона установил несколько экранов, на которых в прямом эфире транслируются домашние матчи команды. Возле мониторов собираются автомобили болельщиков – получается автокинотеатр.

Игроки во время матча видят, что происходит на парковке, а фанаты встречают голы команды клаксонами.

«Мидтьюлланд» уже выиграл чемпионат Дании.

Клуб основан в 1999 году.

Текущее чемпионство – третье в истории команды из Хернинга.