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    «Мидтьюлланд» устроил для фанатов автокинотеатр на время запрета на посещение стадиона

    Датский «Мидтьюлланд» возле своего стадиона установил несколько экранов, на которых в прямом эфире транслируются домашние матчи команды. Возле мониторов собираются автомобили болельщиков – получается автокинотеатр.

    Игроки во время матча видят, что происходит на парковке, а фанаты встречают голы команды клаксонами.

    • «Мидтьюлланд» уже выиграл чемпионат Дании.
    • Клуб основан в 1999 году.
    • Текущее чемпионство – третье в истории команды из Хернинга.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    18.07.2020 23:15
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