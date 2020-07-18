Журналист Короткин: «Корнеев летом уйдет из «Монако»

Советник вице-президента «Монако» Игорь Корнеев покинет клуб летом. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Корнееву интересен «Спартак», он уходит из «Монако».
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Игорь Корнеев дорабатывает в «Монако» последние дни, видимо, до августа – он с октября 2019 года занимал в клубе из княжества пост советника вице-президента Петрова по спортивным вопросам, отвечал за трансферы, скаутинг и консультации», – написал Короткин в телеграме.
- Корнеев был тренером сборной России на Евро-2008, где команда взяла бронзу.
- В качестве игрока Корнеев больше всего матчей провел за ЦСКА (1987-1991 годы).
- В составе «Фейеноорда» Корнеев брал Кубок УЕФА.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.