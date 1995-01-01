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    Журналист Короткин: «Корнеев летом уйдет из «Монако»

    Советник вице-президента «Монако» Игорь Корнеев покинет клуб летом. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Корнееву интересен «Спартак», он уходит из «Монако».

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    Игорь Корнеев дорабатывает в «Монако» последние дни, видимо, до августа – он с октября 2019 года занимал в клубе из княжества пост советника вице-президента Петрова по спортивным вопросам, отвечал за трансферы, скаутинг и консультации», – написал Короткин в телеграме.

    • Корнеев был тренером сборной России на Евро-2008, где команда взяла бронзу.
    • В качестве игрока Корнеев больше всего матчей провел за ЦСКА (1987-1991 годы).
    • В составе «Фейеноорда» Корнеев брал Кубок УЕФА.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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