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  • Спортивный директор «Оренбурга» – о письме депутатов: «Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет»

Спортивный директор «Оренбурга» – о письме депутатов: «Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет»

17 июля 2020, 18:55
5

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался по поводу обращения нескольких депутатов Госдумы России с просьбой сохранить для команды место в РПЛ.

«Когда первый раз услышал про письмо – обрадовался, мало-мальский шанс остаться у нас появляется. Призрачный, но всe равно. Конкретики по этому письму ещe никакой нет, пока что мы готовимся к игре с «Динамо».

Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет. Если что-то получится – замечательно, а там посмотрим», – сказал Андреев.

  • Письма депутатов направлены министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ.
  • «Оренбург» набрал 24 очка в 29 турах чемпионата.
  • Команда потеряла даже математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Тренер «Оренбурга» Парамонов – о письме депутатов: «Дай бог, чтобы это помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1595002516
Пуховым платком...
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Бухбух
1595003598
В любой футбольной лиге такое представить невозможно, но в России возможно всё. Недавний пример Алании перед глазами.
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ivany4
1595003956
Какой же ты спортивный директор, если для тебя не существуют спортивные принципы и ты рад их обойти любой ценой???
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Retiremen_VMF
1595014500
Трендят всю дорогу про увеличение количества участников ПФЛ, чем не случай, бери увеличивай. Или 2 клуба в стране найти не возможно?
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Hektor 84
1595024372
Ну да ведь играть и добиваться результата по спортивному принципу вы не умеете! Одна надежда что Газпром купит вам место в Газпром лиге.
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