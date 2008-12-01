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    Спортивный директор «Оренбурга» – о письме депутатов: «Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался по поводу обращения нескольких депутатов Госдумы России с просьбой сохранить для команды место в РПЛ.

    «Когда первый раз услышал про письмо – обрадовался, мало-мальский шанс остаться у нас появляется. Призрачный, но всe равно. Конкретики по этому письму ещe никакой нет, пока что мы готовимся к игре с «Динамо».

    Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет. Если что-то получится – замечательно, а там посмотрим», – сказал Андреев.

    • Письма депутатов направлены министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ.
    • «Оренбург» набрал 24 очка в 29 турах чемпионата.
    • Команда потеряла даже математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

    Тренер «Оренбурга» Парамонов – о письме депутатов: «Дай бог, чтобы это помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5096

      ivany4 16 минут назад

      Какой же ты спортивный директор, если для тебя не существуют спортивные принципы и ты рад их обойти любой ценой???

      0
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      Рейтинг: +2167

      Бухбух 22 минуты назад

      В любой футбольной лиге такое представить невозможно, но в России возможно всё. Недавний пример Алании перед глазами.

      1
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      Рейтинг: +5012

      subbotaspartak 40 минут назад

      Пуховым платком...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1710

      Genz 55 минут назад

      Этими письмами подтереть одно место. Такие же письма были с просьбой не присуждать технари из-за короеавируса. Прощайте Оренбург

      2
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