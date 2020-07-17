Спортивный директор «Оренбурга» – о письме депутатов: «Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался по поводу обращения нескольких депутатов Госдумы России с просьбой сохранить для команды место в РПЛ.

«Когда первый раз услышал про письмо – обрадовался, мало-мальский шанс остаться у нас появляется. Призрачный, но всe равно. Конкретики по этому письму ещe никакой нет, пока что мы готовимся к игре с «Динамо».

Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет. Если что-то получится – замечательно, а там посмотрим», – сказал Андреев.

Письма депутатов направлены министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ.

«Оренбург» набрал 24 очка в 29 турах чемпионата.

Команда потеряла даже математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Тренер «Оренбурга» Парамонов – о письме депутатов: «Дай бог, чтобы это помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ»