У Смолова травма паха. Он тренируется индивидуально

«Сельта» опубликовала новую информацию о повреждении нападающего Федора Смолова.

Согласно пресс-релизу, 30-летний футболист восстанавливается после травмы паха. Тренируется россиянин по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что у форварда отек приводящей мышцы правой ноги. Он уже пропустил два матча Примеры.

Арендованный у «Локомотива» Смолов провел за «Сельту» 14 игр и забил два гола.

«Сельта» Смолова – в одном очке от зоны вылета за тур до завершения сезона Примеры