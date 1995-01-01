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    У Смолова травма паха. Он тренируется индивидуально

    «Сельта» опубликовала новую информацию о повреждении нападающего Федора Смолова.

    Согласно пресс-релизу, 30-летний футболист восстанавливается после травмы паха. Тренируется россиянин по индивидуальной программе.

    Ранее сообщалось, что у форварда отек приводящей мышцы правой ноги. Он уже пропустил два матча Примеры.

    Арендованный у «Локомотива» Смолов провел за «Сельту» 14 игр и забил два гола.

    «Сельта» Смолова – в одном очке от зоны вылета за тур до завершения сезона Примеры

    Источник: Официальный сайт «Сельты»

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      Too Much 57 минут назад

      Здоровья и не возвращайся в ЧР

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