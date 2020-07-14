Смолов может пропустить оставшиеся матчи сезона Примеры

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт клуба.
У 30-летнего футболиста диагностирован отек приводящей мышцы правой ноги. Смолов проходит восстановление от травмы. Возможность его участия в оставшихся матчах сезона под вопросом.
- Россиянин не играл в матче 36-го тура Примеры против «Осасуны».
- Смолов провел за «Сельту» 14 игр и забил два гола. Права на него принадлежат «Локомотиву».
- «Сельта» после 36 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.
- В оставшихся матчах команда из Виго сыграет с «Леванте» и «Эспаньолом».
Источник: Официальный сайт «Сельты»