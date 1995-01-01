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    Смолов может пропустить оставшиеся матчи сезона Примеры

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт клуба.

    У 30-летнего футболиста диагностирован отек приводящей мышцы правой ноги. Смолов проходит восстановление от травмы. Возможность его участия в оставшихся матчах сезона под вопросом.

    • Россиянин не играл в матче 36-го тура Примеры против «Осасуны».
    • Смолов провел за «Сельту» 14 игр и забил два гола. Права на него принадлежат «Локомотиву».
    • «Сельта» после 36 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.
    • В оставшихся матчах команда из Виго сыграет с «Леванте» и «Эспаньолом».

    Источник: Официальный сайт «Сельты»

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