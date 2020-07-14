Смолов может пропустить оставшиеся матчи сезона Примеры

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт клуба.

У 30-летнего футболиста диагностирован отек приводящей мышцы правой ноги. Смолов проходит восстановление от травмы. Возможность его участия в оставшихся матчах сезона под вопросом.