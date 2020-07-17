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  • Тренер «Сочи» Федотов – о матче с «Ростовом»: «Началась настоящая травля, нас просто размазали»

Тренер «Сочи» Федотов – о матче с «Ростовом»: «Началась настоящая травля, нас просто размазали»

17 июля 2020, 14:10
36

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вспомнил об отказе своего клуба переносить матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» из-за вспышки коронавируса у соперника.

«На тот момент мы столкнулись с негативом. Кто-то где-то договорился, приняли регламент, сказали, что переносов не будет, а потом это началось. Началась настоящая травля, в которой мы стали главными виновниками.

Но мы смотрели чуть дальше: ни один клуб от этого не застрахован. Практика показывает, как влип «Оренбург». И вот наш день преподнес ту нашу дальнозоркость. А о каком переносе может идти речь, когда чемпионат уже заканчивается? Кто на это в данной ситуации пойдет?

Те слова я произнес, вспоминая прошлые дела минувших дней. Нам было тоже очень неприятно и очень обидно, что нас просто размазали», – сказал Федотов.

  • Тогда «Ростову» пришлось выпускать на поле молодежный состав.
  • «Сочи» разгромил соперника со счетом 10:1.
  • Теперь коронавирус обнаружили у девяти представителей сочинского клуба, вследствие чего был отменен матч с «Тамбовом».
  • Вероятно, команде Федотова засчитают техническое поражение.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Федотов Владимир
Комментарии (36)
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spam2009
1594984508
вас размазали потому что вы говно
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Павелий
1594986052
А о чём думало руководство Сочи перед игрой с Ростовом? Футбольный Бог всё видит: испортить карму легко, зато исправить потом крайне сложно и очень долго.
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plehanov6
1594986128
То, что, находится прямо на шее - называется ГОЛОВА! Надо башкой думать, а не ж.... Вам, в свое время, пошли на встречу, а вы все это обгавняли!!! И то, что вас будут размазывать( а что с "ним" еще делать?), это, по-человечески, правильно и справедливо!!!
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mp7700
1594986194
Карма!
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Добрый Бобер
1594987177
Так вам и надо!
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Hektor 84
1594989041
Федотов нытик! Пока тренировал Оренбург вечно скулил что его команду заслуживают, а в Сочи перья распустил.
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PAREVG.
1594990374
Не надо было детей унижать... Вам с этим позором долго жить.
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MaxRnD
1594999148
Аж слезу от такого жалостливого скулежа вышибает, а казалось бы совсем недавно был суровым, непреклонным профессионалом и строгим поборником регламента
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Boeung777
1595001381
Эффект бумеранга... Что и следовало ожидать.
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nominum
1595002850
Тебя, Федотов, травили не за отказ от переноса матча, а за твои высказывания в интернете по этому поводу. За отказ травили Ротенберга. И ФК Ростов на своём сайте писал, что к клубу "Сочи" претензий не имеет. Претензии предъявляли РФС и РПЛ.
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