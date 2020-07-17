Тренер «Сочи» Федотов – о матче с «Ростовом»: «Началась настоящая травля, нас просто размазали»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вспомнил об отказе своего клуба переносить матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» из-за вспышки коронавируса у соперника.

«На тот момент мы столкнулись с негативом. Кто-то где-то договорился, приняли регламент, сказали, что переносов не будет, а потом это началось. Началась настоящая травля, в которой мы стали главными виновниками.

Но мы смотрели чуть дальше: ни один клуб от этого не застрахован. Практика показывает, как влип «Оренбург». И вот наш день преподнес ту нашу дальнозоркость. А о каком переносе может идти речь, когда чемпионат уже заканчивается? Кто на это в данной ситуации пойдет?

Те слова я произнес, вспоминая прошлые дела минувших дней. Нам было тоже очень неприятно и очень обидно, что нас просто размазали», – сказал Федотов.