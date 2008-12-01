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    Тренер «Сочи» Федотов – о матче с «Ростовом»: «Началась настоящая травля, нас просто размазали»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вспомнил об отказе своего клуба переносить матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» из-за вспышки коронавируса у соперника.

    «На тот момент мы столкнулись с негативом. Кто-то где-то договорился, приняли регламент, сказали, что переносов не будет, а потом это началось. Началась настоящая травля, в которой мы стали главными виновниками.

    Но мы смотрели чуть дальше: ни один клуб от этого не застрахован. Практика показывает, как влип «Оренбург». И вот наш день преподнес ту нашу дальнозоркость. А о каком переносе может идти речь, когда чемпионат уже заканчивается? Кто на это в данной ситуации пойдет?

    Те слова я произнес, вспоминая прошлые дела минувших дней. Нам было тоже очень неприятно и очень обидно, что нас просто размазали», – сказал Федотов.

    • Тогда «Ростову» пришлось выпускать на поле молодежный состав.
    • «Сочи» разгромил соперника со счетом 10:1.
    • Теперь коронавирус обнаружили у девяти представителей сочинского клуба, вследствие чего был отменен матч с «Тамбовом».
    • Вероятно, команде Федотова засчитают техническое поражение.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1165

      Romio-xxx 14 минут назад

      Карма!

      0
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      Рейтинг: +3909

      Hektor 84 17 минут назад

      Федотов нытик! Пока тренировал Оренбург вечно скулил что его команду заслуживают, а в Сочи перья распустил.

      0
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      Рейтинг: +24

      Too Much 24 минуты назад

      Потому что надо было сделать все по совести, а вы обрадовались проблемам соперника, вот и пожинайте плоды

      0
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      Рейтинг: +4309

      Добрый Бобер 48 минут назад

      Так вам и надо!

      2
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      Рейтинг: +250

      mp7700 1 час назад

      Карма!

      3
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      Рейтинг: +277

      plehanov6 1 час назад

      То, что, находится прямо на шее - называется ГОЛОВА! Надо башкой думать, а не ж.... Вам, в свое время, пошли на встречу, а вы все это обгавняли!!! И то, что вас будут размазывать( а что с "ним" еще делать?), это, по-человечески, правильно и справедливо!!!

      3
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      Рейтинг: +2713

      Павелий 1 час назад

      А о чём думало руководство Сочи перед игрой с Ростовом? Футбольный Бог всё видит: испортить карму легко, зато исправить потом крайне сложно и очень долго.

      3
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      Рейтинг: +1070

      spam2009 1 час назад

      вас размазали потому что вы говно

      7
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      Рейтинг: +2191

      Cleaner 1 час назад

      Вы себя САМИ с позором размазали, когда отказались перенести игру с Ростовом на 19 июля.

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      Рейтинг: +1203

      AHTUNGBOL > Cleaner 1 час назад

      Ну перенесли бы на 19 июля и что? Сочи теперь засчитают технари..., все были в курсе того, что рано или поздно всем придётся получать технари, кроме Москвы и Питера..

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      Рейтинг: +550

      Cromathaar > AHTUNGBOL 1 час назад

      Если бы Сочи недополучил те три очка в игре с Ростовом, то сейчас у них было бы 30, и они все равно никуда не вылетали. Выходит в сухом остатке, как правильно заметили выше, одни репутационные потери.

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