Спортивный директор «Тамбова»: «Сочи» засчитают поражение, нам – победу»

Все должно быть по правилам. Не смогли Сочи выставить на игру состав значит поражение. Время на перенос игры пожалуй уже упущен. Хотя к воскресенье Сочи могут сдать повторные тесты и окажутся все здоровы, или прилетит молодежка. Ни сколь не защищают Сочи. Коль где то пропустили кого то с вирусом и заразилась вся команда, то всем и отвечать. Но тут может всбунтоваться Ахмат, они получается могут пойти не вылет. Либо срочно расширять РПЛ, либо Химки отказываются выходить в в Рпл. В общем у Прядкина мысли начинают нервов путаться.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с отменой матча 29-го тура РПЛ против «Сочи».
- Девять представителей сочинского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.
- По информации «Чемпионата», вероятно, один из заразившихся – защитник Миха Мевля.
- Metaratings сообщает, что среди инфицированных вратари Николай Заболотный и Сергей Самок.
«Переносить матч уже некуда. «Сочи» засчитают поражение, нам – победу. Да и «Сочи» не просит о переносе. У нас все игроки здоровы. Все тесты отрицательные», – сказал Худяков.
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