Спортивный директор «Тамбова»: «Сочи» засчитают поражение, нам – победу»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с отменой матча 29-го тура РПЛ против «Сочи».

Девять представителей сочинского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

По информации «Чемпионата», вероятно, один из заразившихся – защитник Миха Мевля .

. Metaratings сообщает, что среди инфицированных вратари Николай Заболотный и Сергей Самок.

«Переносить матч уже некуда. «Сочи» засчитают поражение, нам – победу. Да и «Сочи» не просит о переносе. У нас все игроки здоровы. Все тесты отрицательные», – сказал Худяков.

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