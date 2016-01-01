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    Спортивный директор «Тамбова»: «Сочи» засчитают поражение, нам – победу»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с отменой матча 29-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Переносить матч уже некуда. «Сочи» засчитают поражение, нам – победу. Да и «Сочи» не просит о переносе. У нас все игроки здоровы. Все тесты отрицательные», – сказал Худяков.

    Главный тренер «Сочи»: «Игру с «Тамбовом» можно перенести на резервный день. Но мы не настаиваем»

    «Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления заболевшим коронавирусом представителям «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +766

      Январь 59 15 секунд назад

      Все должно быть по правилам. Не смогли Сочи выставить на игру состав значит поражение. Время на перенос игры пожалуй уже упущен. Хотя к воскресенье Сочи могут сдать повторные тесты и окажутся все здоровы, или прилетит молодежка. Ни сколь не защищают Сочи. Коль где то пропустили кого то с вирусом и заразилась вся команда, то всем и отвечать. Но тут может всбунтоваться Ахмат, они получается могут пойти не вылет. Либо срочно расширять РПЛ, либо Химки отказываются выходить в в Рпл. В общем у Прядкина мысли начинают нервов путаться.

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      Рейтинг: +1707

      Genz 1 час назад

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