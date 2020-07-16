«Чемпионат»: у Мевли подозрение на коронавирус

В «Сочи» выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

Вероятно, один из заразившихся – защитник Миха Мевля, сообщает «Чемпионат».

Вечером 15 июля у словенца поднялась температура. Игрок не полетел с командой на матч с «Тамбовом». У игрока взяли тест на коронавирус, его результат будет известен в ближайшее время. Сейчас Мевля изолирован от команды.

Игра между «Тамбовом» и «Сочи» из-за вспышки коронавируса в команде Владимира Федотова отменена. Матч должен пройти сегодня в Нижнем Новгороде.