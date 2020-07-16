«Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления заболевшим коронавирусом представителям «Сочи»

«Тамбов» опубликовал официальное заявление в связи с отменой матча 29-го тура РПЛ против «Сочи».

Девять представителей сочинского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

По информации «Чемпионата», вероятно, один из заразившихся – защитник Миха Мевля .

. Metaratings сообщает, что среди инфицированных вратари Николай Заболотный и Сергей Самок.

«Игра 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Сочи», запланированная в Нижнем Новгороде на сегодня, 16 июля, не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 у девяти представителей сочинского клуба.

В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства. Что касается матча «Тамбов» – «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК.

«Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении клуба.

Главный тренер «Сочи»: «Игру с «Тамбовом» можно перенести на резервный день. Но мы не настаиваем»