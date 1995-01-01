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    «Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления заболевшим коронавирусом представителям «Сочи»

    «Тамбов» опубликовал официальное заявление в связи с отменой матча 29-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Игра 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Сочи», запланированная в Нижнем Новгороде на сегодня, 16 июля, не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 у девяти представителей сочинского клуба.

    В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства. Что касается матча «Тамбов» – «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК.

    «Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении клуба.

    Главный тренер «Сочи»: «Игру с «Тамбовом» можно перенести на резервный день. Но мы не настаиваем»

    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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