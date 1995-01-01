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    «СЭ»: в «Уфе» два новых случая заражения коронавирусом, клуб получил разрешение играть с «Динамо»

    В «Уфе» выявлены новые случаи заражения коронавирусом, сообщает «Спорт-Экспресс».

    На этот раз положительные результаты у двух представителей клуба. Тем не менее «Уфа» получила разрешение Роспотребнадзора и РПЛ на проведение матча 29-го тура с «Динамо».

    Сейчас все тренировки в команде проводятся в бесконтактном режиме.

    В понедельник РПЛ рассказала об одном случае заражения COVID-19 в «Уфе». Сообщалось, что после матча с «Ростовом» коронавирус в клубе заподозрили у нескольких футболистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +65

      ЗаЖиМ61 1 час назад

      И эти люди (РПЛ) запрещали мне ковыряться в носу!!! (с)

      1
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      Рейтинг: +55

      alll-333 1 час назад

      как то всё туманно...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +316

      TOT26 1 час назад

      Уфа наладила контакт с роспотребнадзором им всегда можно играть. Оренбург и Ростов почему-то загнобили, наверное кто-то так решил.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +62

      Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      Динамо, Ростов и Оренбург: ну да, ну да...…..

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