«СЭ»: в «Уфе» два новых случая заражения коронавирусом, клуб получил разрешение играть с «Динамо»

В «Уфе» выявлены новые случаи заражения коронавирусом, сообщает «Спорт-Экспресс».

На этот раз положительные результаты у двух представителей клуба. Тем не менее «Уфа» получила разрешение Роспотребнадзора и РПЛ на проведение матча 29-го тура с «Динамо».

Сейчас все тренировки в команде проводятся в бесконтактном режиме.

В понедельник РПЛ рассказала об одном случае заражения COVID-19 в «Уфе». Сообщалось, что после матча с «Ростовом» коронавирус в клубе заподозрили у нескольких футболистов.