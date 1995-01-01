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    Представитель «Уфы» заразился коронавирусом

    В «Уфе» выявлен один случай заражения коронавирусом, сообщила РПЛ.

    Роспотребнадзор установил, что зараженный ни с кем не контактировал. Ему предписано нахождение на карантине.

    Остальные игроки и сотрудники «Уфы» сдали очередные тесты и ждут результатов. В других клубах новых случаев не выявлено.

    Сообщалось, что после матча с «Ростовом» коронавирус в «Уфе» заподозрили у нескольких футболистов. В клубе информацию о вспышке COVID-19 опровергли.

    Источник: Сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1833

      латунный 50 минут назад

      снять *га нд онов***** с чемпионата за укрывательства за лож за то что могут заразить других прав был валера когда сказал про чемпионать

      1
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      Рейтинг: +4979

      subbotaspartak 1 час назад

      Он в деревне жил, за городом, один,
      Тренировался индивидуально, сам себе господин.
      На поле выходить не собирался
      И вообще членом клуба не являлся...

      4
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      Рейтинг: -94

      Kurt Angel 1 час назад

      да скрывают в этом недоклубе . Очевидно стало, когда Шамиля удивлялась, почему всю команду нужно на карантин сажать.

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