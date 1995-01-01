Представитель «Уфы» заразился коронавирусом

В «Уфе» выявлен один случай заражения коронавирусом, сообщила РПЛ.

Роспотребнадзор установил, что зараженный ни с кем не контактировал. Ему предписано нахождение на карантине.

Остальные игроки и сотрудники «Уфы» сдали очередные тесты и ждут результатов. В других клубах новых случаев не выявлено.

Сообщалось, что после матча с «Ростовом» коронавирус в «Уфе» заподозрили у нескольких футболистов. В клубе информацию о вспышке COVID-19 опровергли.