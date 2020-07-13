Селюк: «Слуцкий за полгода сделал больше, чем Гончаренко за 3,5. Просто позор»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил успехи Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко в своих клубах.
«К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в ЛЧ и заработать 25 миллионов евро, – сегодня они эту возможность потеряли. Слуцкий за полгода работы в «Рубине» создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА.
Просто позор. Гончаренко пора домой», – написал Селюк в твиттере.
- Гончаренко возглавляет москвичей с 2016 года.
- ЦСКА находится на четвертом месте в РПЛ.
- Слуцкий стал главным тренером казанцев в декабре 2019 года.
- «Рубин» идет в РПЛ девятым, обеспечив место в лиге на следующий сезон.
Источник: Твиттер Дмитрия Селюка