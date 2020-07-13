Селюк: «Слуцкий за полгода сделал больше, чем Гончаренко за 3,5. Просто позор»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил успехи Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко в своих клубах.

«К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в ЛЧ и заработать 25 миллионов евро, – сегодня они эту возможность потеряли. Слуцкий за полгода работы в «Рубине» создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА.

Просто позор. Гончаренко пора домой», – написал Селюк в твиттере.