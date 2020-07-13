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  • Селюк: «Слуцкий за полгода сделал больше, чем Гончаренко за 3,5. Просто позор»

Селюк: «Слуцкий за полгода сделал больше, чем Гончаренко за 3,5. Просто позор»

13 июля 2020, 01:34
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил успехи Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко в своих клубах.

«К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в ЛЧ и заработать 25 миллионов евро, – сегодня они эту возможность потеряли. Слуцкий за полгода работы в «Рубине» создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА.

Просто позор. Гончаренко пора домой», – написал Селюк в твиттере.

  • Гончаренко возглавляет москвичей с 2016 года.
  • ЦСКА находится на четвертом месте в РПЛ.
  • Слуцкий стал главным тренером казанцев в декабре 2019 года.
  • «Рубин» идет в РПЛ девятым, обеспечив место в лиге на следующий сезон.

Источник: Твиттер Дмитрия Селюка
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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AleSan4es
1594606202
как же зае.бал этот любитель черных. Вот правильно что кони всегда в обход агентов идут. Этим ишакам не место в футболе
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Ганнибал Лектор
1594608339
Работорговец продолжает троллить бульбаша. Вот это лобби игрока
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Niko
1594613941
Надо продавать гогуа и держаться подальше от этого баламута. Надеюсь руководство обратит на это внимание. Причём и игроки то у него Г. Что этот длинный раз из 10 реализовывал, что новый длинный пока не заметен. Но тут даже не в игроках дело, а в том что не понятный персонаж постоянно дестабилизирует.
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gor77
1594619520
Интересно, что он курит?)))) Анекдот про такую ситуацию: - Сынок. Подойди сюда. У меня к тебе разговор. Мне тут птичка напела, что ты куришь. Это правда? - Мама! По-моему это ты куришь, раз с тобой птички разговаривают.
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Cules2013
1594621391
ЦСКА уже не первый год гнобят - игроков, Гончаренко, руководство клуба. А по итогу - борются до последнего за зону ЛЧ, в то время, как условный Спартак на 11 месте. Да и великий Ростов, тоже по очкам пусть и малость, но уступает ЦСКА. Хотим выжать из сухой кожуры ещё пол-литра сока, как в анекдоте? При всех проблемах клуба - результат просто отличный. Ну а Селюк трепло позорное - для него молодец только тот, кто соглашается его игроков покупать. Слуцкий пока что в Рубине ничего принципиально не изменил. Встряхнул команду, но по таблице она идёт также, как и год назад) Селюк уже как-то пытался наехать на Гвардиолу, и, когда тот ответил, обкакался, как ребёнок. Не его уровень. Поэтому вернулся тявкать там, где ему это позволяют. Краснодар ещё не гарантировал себе место в ЛЧ.
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nemolod
1594622889
Пока что рано говорить о том,какой тренер добился чего-то,на сегодняшний момент им обоим хвастать нечем!
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ruded
1594625217
работорговец дело говорит)))
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paracetamol
1594637058
Вертай Слуцкера в конюшню. Посмотрим на его успехи.
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