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    Селюк: «Слуцкий за полгода сделал больше, чем Гончаренко за 3,5. Просто позор»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил успехи Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко в своих клубах.

    «К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в ЛЧ и заработать 25 миллионов евро, – сегодня они эту возможность потеряли. Слуцкий за полгода работы в «Рубине» создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА.

    Просто позор. Гончаренко пора домой», – написал Селюк в твиттере.

    • Гончаренко возглавляет москвичей с 2016 года.
    • ЦСКА находится на четвертом месте в РПЛ.
    • Слуцкий стал главным тренером казанцев в декабре 2019 года.
    • «Рубин» идет в РПЛ девятым, обеспечив место в лиге на следующий сезон.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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