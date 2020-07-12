El Pais: Хамес ищет новый клуб

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес ищет новое место работы. Он хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно, информирует El Pais.
«Реал» готов отпустить колумбийца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Такая надобность есть в связи с пандемией коронавируса.
- Интерес к Хамесу есть у мадридского «Атлетико».
- Контракт колумбийца с «Реалом» действует до следующего года.
- Рынок оценивает Хамеса в 32 миллиона евро.
Источник: El Pais
Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране. Разовый тираж составляет около 430 тысяч экземпляров.