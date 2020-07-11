Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    El Pais: Хамес ищет новый клуб

    Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес ищет новое место работы. Он хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно, информирует El Pais.

    «Реал» готов отпустить колумбийца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Такая надобность есть в связи с пандемией коронавируса.

    • Интерес к Хамесу есть у мадридского «Атлетико».
    • Контракт колумбийца с «Реалом» действует до следующего года.
    • Рынок оценивает Хамеса в 32 миллиона евро.

    Источник: El Pais

    Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране. Разовый тираж составляет около 430 тысяч экземпляров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77768
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru