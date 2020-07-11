Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера «Интера»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Интер».
По информации Sky Sport Italia, миланский клуб рассмотрит кандидатуру 52-летнего специалиста в случае ухода Антонио Конте.
Будущее действующего тренера «Интера» руководство обсудит по окончании сезона.
- Аллегри прошлым летом покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
- «Интер» идет на четвертом месте в Серии А по итогам 31 тура.
- Команда не смогла преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.
Источник: Sky Sport Italia