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    Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера «Интера»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Интер».

    По информации Sky Sport Italia, миланский клуб рассмотрит кандидатуру 52-летнего специалиста в случае ухода Антонио Конте.

    Будущее действующего тренера «Интера» руководство обсудит по окончании сезона.

    • Аллегри прошлым летом покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
    • «Интер» идет на четвертом месте в Серии А по итогам 31 тура.
    • Команда не смогла преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3261

      dinar7777dinar 6 минут назад

      зачем? конте хороший тренер ! ну первый сезон при очень хорошей конкуренции в сериале в этом сезоне блюве лацио аталанта это не говоря о тех командах которые смогли приподнести сюрпризы. аллегри жалкий автобусник !

      0
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      Рейтинг: +813

      _Marqella_ 1 час назад

      Конте в Спартак....где там этот Асхабадзе вроде...

      -1
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      Рейтинг: -164

      valkam72 > _Marqella_ 1 час назад

      Дорогая Маргелочка. Асхабадзе нет в Спартаке с 2015 года. Кто то мне намедни говорил про то, что лишь бы пёрнуть в новости. Помните эти свои слова? Ну так вот это (про пёрнуть) коснулось и вас также.

      3
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      Рейтинг: +813

      _Marqella_ > valkam72 39 минут назад

      Милок, только вчера, на бомбардире, выходило интервью этого Асхабадзе о том, что в каком то там году он с Федуном вёл переговоры с Конте, где Конте согласился тренировать Спартак.... С моей стороны это был сарказм основанный на вчерашнем интервью...инфа 100%. пердёшь идёт только от кб...

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      Рейтинг: +3864

      Hektor 84 > _Marqella_ 30 минут назад

      Сосня а туда же лезешь

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      Рейтинг: -164

      valkam72 > _Marqella_ 20 минут назад

      По второй части вашего коммента ваш, так называемый сарказм, абсолютно не ощущается. А про пердёЖь - вот оно нынешнее общение жителя "культурной" столицы. Чувствуется веяние Шнура.

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      Рейтинг: -164

      valkam72 > Hektor 84 19 минут назад

      Заминусовали кондомы, даже плюс не могу поставить.

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      Рейтинг: +813

      _Marqella_ > valkam72 17 минут назад

      Ваши ощущения, это ваши проблемы...))

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      Рейтинг: -164

      valkam72 > _Marqella_ 11 минут назад

      Маргелочка, иди лучше все мои комменты заплюсуй, чтобы я из минусов вылез. ПАМАГИИИИИИ.... Ахаха.

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      Рейтинг: -164

      valkam72 > _Marqella_ 1 минуту назад

      И я тебе тоже плюсики поставлю.

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