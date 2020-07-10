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  • Газизов – о целях в «Спартаке»: «Титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия»

Газизов – о целях в «Спартаке»: «Титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия»

10 июля 2020, 15:20
25

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие цели ставит перед собой в московском клубе.

«Приглашение в «Спартак» – огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели – титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», – сказал Газизов.

  • 51-летний функционер перешел на работу в «Спартак» из «Уфы».
  • На посту гендиректора столичного клуба Газизов сменил Томаса Цорна.

Газизов представлен в качестве генерального директора «Спартака»

Газизов: «Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (25)
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vladimir-7
1594384556
Ну вот, сбавил обороты, а то сразу и чемпионство в России, и ЛЧ. Немного осмотрится и ещё сбавит обороты до реального положения команды в РПЛ.
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DOCTOR PENALTY
1594384672
Тедеско в обморок не упал, услышав о таких целях и бизнес-стратегии?...)
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порт
1594385418
Основная цель, доработать до нового года.
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_Marqella_
1594386712
Лица в Спартаке меняются а текст нет....думаю слишком много внимания уделяют этому персонажу...Пришёл Газизов и что Спартак сразу начнёт выигрывать??? тренера надо менять, этот хуже пиджака....
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piligrim1986
1594388502
да один он не решит проблему
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VVM1964
1594392791
" Так выпьем же за то , что бы наши цели совпали с нашими возможностями " )))
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ivany4
1594393030
Хорошо если эти цели одобрит Федун и не будет вмешиваться в их реализацию.
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BRO_football
1594393091
Какой же хороший клуб Уфа, столько хорошего для российского футбола сделал. Подарили главного тренера ЦСКА - Ганчаренко, а Зениту - Семака. Оба сейчас тренируют достаточно неплохо. И вот теперь генерального директора Спартаку отдали. Будем надеяться, что у него всё получится, хотя Спартак уже ничем не спасти. Тут самого Федуна надо менять.
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fhnv
1594395244
Дурак ты Газизов,что с Уфы ушел! Не получится у тебя в спартаке работа!
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Krasnodar 123
1594412647
Теперь Газизов, чучка баласи станешь?
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