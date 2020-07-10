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    Газизов – о целях в «Спартаке»: «Титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия»

    Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие цели ставит перед собой в московском клубе.

    «Приглашение в «Спартак» – огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели – титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», – сказал Газизов.

    • 51-летний функционер перешел на работу в «Спартак» из «Уфы».
    • На посту гендиректора столичного клуба Газизов сменил Томаса Цорна.

    Газизов представлен в качестве генерального директора «Спартака»

    Газизов: «Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +810

      _Marqella_ 9 минут назад

      Лица в Спартаке меняются а текст нет....думаю слишком много внимания уделяют этому персонажу...Пришёл Газизов и что Спартак сразу начнёт выигрывать??? тренера надо менять, этот хуже пиджака....

      0
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      Рейтинг: +3749

      alarm 24 минуты назад

      ожидание: титулы, еврокубки, бизнес
      реальность: позор, позор, позор, дезеув

      0
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      Рейтинг: +4147

      порт 31 минуту назад

      Основная цель, доработать до нового года.

      1
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      Рейтинг: +4005

      Борат 37 минут назад

      а где стеночки-забегания, кружева, спартаковский дух ?
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +17514

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Тедеско в обморок не упал, услышав о таких целях и бизнес-стратегии?...)

      3
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      Рейтинг: +11714

      vladimir-7 45 минут назад

      Ну вот, сбавил обороты, а то сразу и чемпионство в России, и ЛЧ.
      Немного осмотрится и ещё сбавит обороты до реального положения
      команды в РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +867

      vsespartak01 > vladimir-7 30 минут назад

      надо этот сезон нормально закончить!а то так можно и в фнл загреметь!с такой игрой вполне возможно!сейчас все команды практически выглядят одинаково,что и доказали последние игры команды!1ничья 1победа и 2 поражения !это не для такой команды,как спартак!

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