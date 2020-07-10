Газизов – о целях в «Спартаке»: «Титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие цели ставит перед собой в московском клубе.
«Приглашение в «Спартак» – огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели – титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», – сказал Газизов.
- 51-летний функционер перешел на работу в «Спартак» из «Уфы».
- На посту гендиректора столичного клуба Газизов сменил Томаса Цорна.
Газизов представлен в качестве генерального директора «Спартака»
Газизов: «Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место»
Источник: Официальный сайт «Спартака»