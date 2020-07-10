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  • Газизов: «Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место»

Газизов: «Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место»

10 июля 2020, 08:04
58

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов определил задачи для московского клуба.

– Максимальная спортивная цель, которую вы перед собой ставите у красно-белых? Золото РПЛ, выход из группы в Лиге чемпионов, что-то еще?

– Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место. Все остальное отходит на второй план. Не собираюсь сейчас заниматься шапкозакидательством, однако прекрасно отдаю себе отчет в том, в какой клуб, с какими большими традициями я пришел.

– Вы говорите про огромный шанс на чемпионство. Но как быть с «Зенитом»? Многие считают, что сейчас в российском футболе установилась гегемония питерского клуба.

– Если специалисты отдают явное предпочтение питерцам, то тем интереснее задача составить этому клубу конкуренцию. Меня это и заводит. Да, нужно где-то усилиться. Но трансферная политика должна проводиться в согласии с владельцем и главным тренером. Если мы все со своей стороны сделаем правильно, то позволю себе не согласиться с гегемонией одной конкретной команды. Будем бороться! Если бы я в это не верил, то не пошел бы в «Спартак».

– Значит, лично вас заводит борьба за чемпионство с «Зенитом»?

– Конечно! Не то слово. В «Зените» есть люди, с которыми я работал. Мне интересно с ними пободаться.

– С Семаком?

– Не только. Сергей Богданович – тренер. Там много других знакомых. Мне приятно кинуть им перчатку, вызов – при помощи Леонида Арнольдовича и Доменико Тедеско.

  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
  • «Уфа» занимает шестое место.
  • Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (58)
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vladik12
1594358713
Очень оптимистичные для спартаковцев реплики. Теперь следует подкрепить делом.
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serppion
1594369719
Очередной неадекват присосался к свинячей кормушке. Поясню! Чтоб добраться (помечтаем!) до чемпионствующего Зенита Спартаку нужно где-то взять 32 очка. Это почти столько же, сколько Спартак добыл за все игры. Вариант нереальный, фантастика. Грех сейчас вообще думать о соперничестве с Зенитом. От позора вылета в пердив Спартака отделяют всего-то 6 очков. Это уже реальность. И спартаковская игра, и его результаты выглядят удручающими. Вот о чем надо думать, не волюнтаризмом заниматься!
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alp
1594371538
Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место. Во! понеслась! ))) щас начнется "спартаковский дух", "забегания", "стеночки", "победа или смерть", "мы спартак а вы гавно" )))))) а потом - БАЦ!!! и 8 место.... и будет "судейский произвол", "заговор", "админресурс", "все куплено", и, классика жанра "лучше бы раздали бабушкам" )))
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ivany4
1594372394
Судя по словам, запал большой. Посмотрим как выстрелит. Удачи и успехов.
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ilichkadr
1594372579
Очередной "певец" затянул свою лебединую песню. Видимо Шамиль здорово промыл мозги Лёне! Не возвращайтесь к недостойным вас, Не продолжайте бег по граблям старым, Не распыляйтесь вы своим нектаром, Зажгите свет своих потухших глаз, Не возвращайтесь к недостойным вас, Сожгите всё и старые записки, Они для вас чужды и очень низки У них другой в душе играет джаз, Не возвращайтесь к недостойным вас!
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Nevsky_RU
1594373978
Цели свинарника: первое место в РПЛ, первое место в ЛЧ, слетать на Нептун, родить мужиком (у де Зеува почти получилось), сделать Федуна президентом планеты и т.д. и т.п., в общем исключительно реальные и достижимые
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NewLife
1594374359
«Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место» А если ты работаешь в сините, у тебя много целей: вылечиться от чесотки, выделить место в душе для зюбы и друзей, подогреть судеек, попросить бомженачальников использовать админ ресурс, чтобы подогретыет судейки все понимали и судили правильно.
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derrik2000
1594375019
Кто бы не пришёл и куда бы не пришёл ЗА БАБЛИЩЕМ, все дружно затягивают одну и ту же песТню о "большом счастливом будущем", которое ожидает команду после их появления в клубе. В Спартаке, например, равно как и в других клубах, так пели и ДО Газизова и, уверен, что будут петь ПОСЛЕ него. Все. Исключений не помню. Вот если бы сначала всё наладил в команде, отшлифовал, в результате чего команда бы опять стала СПАРТАКОМ, а не как сейчас полным фуфлом, получил ДВА (не ОДИН) больших успеха вместе с командой, тогда бы его интервью я бы прочитал с удовольствием, и даже наиболее важные места в тексте подчеркнул )))))))))))) А так - один трёп и ничего боле.
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NewLife
1594377950
Друзья! Пока многие из нас направляются на Черноморское побережье - поддержать родную команду, в Москве и области продолжаются задержания красно-белых парней, по делу о проводах команды в Тулу❗️ Сегодня утром, по традиции в 6 утра, правоохранители явились к болельщикам, живущим в области. После обысков, парней повезли на допросы в столицу! Многие до сих пор не выходят на связь, так что к вечеру список задержанных может значительно увеличиться! Полная жесть продолжается уже на протяжении нескольких недель! Проблемы и у тех, кто был задержан ранее. Заводящий трибуны Б Алексей «Гитара» написал уже десятки объяснительных в ряд инстанций! По долгу службы был вызван на «разъяснительную» беседу и в департамент образования! Совпадение? Не думаем! В нерабочее время - ровно к моменту стартового свистка дерби с «Локомотивом»! Не удивительно и то, что никакой беседы и встречи там не произошло - время то нерабочее Кроме того, нам стало известно, что во время первых задержаний на парней оказывалось сильное давление! На одного из них пытались воздействовать членами семьи - больной мамой. Друзья! Мы просим вас помочь ребятам максимальным репостом! Лишь серьёзная огласка поможет сдвинуть это дело с мёртвой точки! Фанат - не преступник! Поддержка своей команды не преступление! @spartak_sg
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ilichkadr
1594380514
Спартак ждут великие потрясения, ибо союз хохла и татарина поистине ядерная смесь. Родословную-то не подделаешь!
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