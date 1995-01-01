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    Газизов: «Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место»

    Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов определил задачи для московского клуба.

    – Максимальная спортивная цель, которую вы перед собой ставите у красно-белых? Золото РПЛ, выход из группы в Лиге чемпионов, что-то еще?

    – Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место. Все остальное отходит на второй план. Не собираюсь сейчас заниматься шапкозакидательством, однако прекрасно отдаю себе отчет в том, в какой клуб, с какими большими традициями я пришел.

    – Вы говорите про огромный шанс на чемпионство. Но как быть с «Зенитом»? Многие считают, что сейчас в российском футболе установилась гегемония питерского клуба.

    – Если специалисты отдают явное предпочтение питерцам, то тем интереснее задача составить этому клубу конкуренцию. Меня это и заводит. Да, нужно где-то усилиться. Но трансферная политика должна проводиться в согласии с владельцем и главным тренером. Если мы все со своей стороны сделаем правильно, то позволю себе не согласиться с гегемонией одной конкретной команды. Будем бороться! Если бы я в это не верил, то не пошел бы в «Спартак».

    – Значит, лично вас заводит борьба за чемпионство с «Зенитом»?

    – Конечно! Не то слово. В «Зените» есть люди, с которыми я работал. Мне интересно с ними пободаться.

    – С Семаком?

    – Не только. Сергей Богданович – тренер. Там много других знакомых. Мне приятно кинуть им перчатку, вызов – при помощи Леонида Арнольдовича и Доменико Тедеско.

    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
    • «Уфа» занимает шестое место.
    • Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      cevin cigan 34 минуты назад

      Не стоит делать таких громких заявлений.

      0
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      Рейтинг: +679

      моэм 55 минут назад

      Говорит он спартаковским языком...и в духе " Спартаковского Духа ".

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    • ...
      Рейтинг: +4146

      vladik12 1 час назад

      Очень оптимистичные для спартаковцев реплики. Теперь следует подкрепить делом.

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