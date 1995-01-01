Газизов: «Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место»

Не стоит делать таких громких заявлений.
Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов определил задачи для московского клуба.
– Максимальная спортивная цель, которую вы перед собой ставите у красно-белых? Золото РПЛ, выход из группы в Лиге чемпионов, что-то еще?
– Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место. Все остальное отходит на второй план. Не собираюсь сейчас заниматься шапкозакидательством, однако прекрасно отдаю себе отчет в том, в какой клуб, с какими большими традициями я пришел.
– Вы говорите про огромный шанс на чемпионство. Но как быть с «Зенитом»? Многие считают, что сейчас в российском футболе установилась гегемония питерского клуба.
– Если специалисты отдают явное предпочтение питерцам, то тем интереснее задача составить этому клубу конкуренцию. Меня это и заводит. Да, нужно где-то усилиться. Но трансферная политика должна проводиться в согласии с владельцем и главным тренером. Если мы все со своей стороны сделаем правильно, то позволю себе не согласиться с гегемонией одной конкретной команды. Будем бороться! Если бы я в это не верил, то не пошел бы в «Спартак».
– Значит, лично вас заводит борьба за чемпионство с «Зенитом»?
– Конечно! Не то слово. В «Зените» есть люди, с которыми я работал. Мне интересно с ними пободаться.
– С Семаком?
– Не только. Сергей Богданович – тренер. Там много других знакомых. Мне приятно кинуть им перчатку, вызов – при помощи Леонида Арнольдовича и Доменико Тедеско.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
- «Уфа» занимает шестое место.
- Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.