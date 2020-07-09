Слуцкий: «Рубин» победил «Краснодар» абсолютно заслуженно»

Краснодар, иди-ка ты знаешь куда...
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).
«Мы понимали, что «Краснодар» любит играть в позиционных атаках, что у них насыщенная центральная зона, тем более не было Берга. Поэтому мы пытались насытить середину, использовать контратаки.
Говорили о том, что по такой жаре только контратаковать тяжело, поэтому нужны куски позиционных атак. Я считаю, что мы полностью справились и победили абсолютно заслуженно», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» благодаря победе поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Казанцы набрали десять очков в пяти турах после возобновления сезона.
- «Краснодар» после рестарта на поле не выиграл ни разу, получив только три балла за техническое поражение «Оренбурга».