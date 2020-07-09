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  • Слуцкий: «Рубин» победил «Краснодар» абсолютно заслуженно»

Слуцкий: «Рубин» победил «Краснодар» абсолютно заслуженно»

9 июля 2020, 22:57
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Мы понимали, что «Краснодар» любит играть в позиционных атаках, что у них насыщенная центральная зона, тем более не было Берга. Поэтому мы пытались насытить середину, использовать контратаки.

Говорили о том, что по такой жаре только контратаковать тяжело, поэтому нужны куски позиционных атак. Я считаю, что мы полностью справились и победили абсолютно заслуженно», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» благодаря победе поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Казанцы набрали десять очков в пяти турах после возобновления сезона.
  • «Краснодар» после рестарта на поле не выиграл ни разу, получив только три балла за техническое поражение «Оренбурга».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Рубинище
1594326622
Молодцы, сегодня порадовали, думаю коняшек тоже
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СвинкаСправедливости
1594327304
Краснодар, иди-ка ты знаешь куда...
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Kollljan
1594354946
Спартак улучшил своё турнирное положение: с восьмого места переместился на девятое.
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Dgad
1594363409
Почему то был уверен что Рубин выиграет, уж больно открыто Краснодар бросается вперед, забывая про оборону. Леня умеет и любит играть на контратаках, поэтому тут никакой сенсации для меня нет.
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