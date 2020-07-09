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    Слуцкий: «Рубин» победил «Краснодар» абсолютно заслуженно»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    «Мы понимали, что «Краснодар» любит играть в позиционных атаках, что у них насыщенная центральная зона, тем более не было Берга. Поэтому мы пытались насытить середину, использовать контратаки.

    Говорили о том, что по такой жаре только контратаковать тяжело, поэтому нужны куски позиционных атак. Я считаю, что мы полностью справились и победили абсолютно заслуженно», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» благодаря победе поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Казанцы набрали десять очков в пяти турах после возобновления сезона.
    • «Краснодар» после рестарта на поле не выиграл ни разу, получив только три балла за техническое поражение «Оренбурга».

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.07.2020 22:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1026

      СвинкаСправедливости 25 минут назад

      Краснодар, иди-ка ты знаешь куда...

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      Рейтинг: +878

      Semenycch 29 минут назад

      Этот недотренер бредит. Сыграть в откровенный автобус, без мысли, без энергии и за счет случайного рикошета победить это заслуженно?

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      Рейтинг: +4114

      Рубинище 36 минут назад

      Молодцы, сегодня порадовали, думаю коняшек тоже

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