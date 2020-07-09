РПЛ. Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»

Краснодар показывает как реально в конце сезона , остаться без призового места. Просто нужно проигрывать , проигрывать и иногда ничейку с соседями гонять. В очередной раз прихожу к выводу, что после 23 тура , игру Краснодара можно не смотреть . А ставки ставить на соперников. Это не футбол. Это фигня на палочке. Это плевок в сторону болельщиков. Могли бы лучше весь сезон идти на 8-6 местах , а в конце рубануть и зацепиться за Еврокубки. Это можно бы было уважать. А так??? Идти весь сезон в лидерах и сливать потом игры тем кто борется за выживание (Сочи и Рубин) , да ещё досрочно дарить чемпионство? Нафик нужен такой футбол, с таким стадионом и стакой академией. Мы могли бы и на стадион Кубань иногда ходить.
В матче 27-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле минимально обыграл «Краснодар».
Единственный гол в игре в начале второго тайма забил 22-летний полузащитник казанцев Денис Макаров.
Набрав три очка, «Рубин» поднялся с 12-го на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» остался на четвертой строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
Рубин (Казань) – Краснодар – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Макаров, 51.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов (Тарасов, 83), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (С. Бакаев, 69), Игнатьев (Марков, 74).
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Уткин (Онугха, 75), Кайо, Вильена, Кабелья (Ольссон, 63), Сулейманов (Фернандеш, 62), Вандерсон.
Предупреждения: Абильгор, 57 – Вилена, 32; Сулейманов, 59; Фернандеш, 66; Газинский, 90+4; Кайо, 90+5.