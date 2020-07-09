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    РПЛ. Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»

    В матче 27-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле минимально обыграл «Краснодар».

    Единственный гол в игре в начале второго тайма забил 22-летний полузащитник казанцев Денис Макаров.

    Набрав три очка, «Рубин» поднялся с 12-го на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» остался на четвертой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Рубин (Казань) – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Макаров, 51.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов (Тарасов, 83), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (С. Бакаев, 69), Игнатьев (Марков, 74).

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Уткин (Онугха, 75), Кайо, Вильена, Кабелья (Ольссон, 63), Сулейманов (Фернандеш, 62), Вандерсон.

    Предупреждения: Абильгор, 57 – Вилена, 32; Сулейманов, 59; Фернандеш, 66; Газинский, 90+4; Кайо, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    09.07.2020 22:23
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 10 июля 2020, 10:36

      Краснодар показывает как реально в конце сезона , остаться без призового места. Просто нужно проигрывать , проигрывать и иногда ничейку с соседями гонять. В очередной раз прихожу к выводу, что после 23 тура , игру Краснодара можно не смотреть . А ставки ставить на соперников. Это не футбол. Это фигня на палочке. Это плевок в сторону болельщиков. Могли бы лучше весь сезон идти на 8-6 местах , а в конце рубануть и зацепиться за Еврокубки. Это можно бы было уважать. А так??? Идти весь сезон в лидерах и сливать потом игры тем кто борется за выживание (Сочи и Рубин) , да ещё досрочно дарить чемпионство? Нафик нужен такой футбол, с таким стадионом и стакой академией. Мы могли бы и на стадион Кубань иногда ходить.

      4
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 > Виталий Орехов 10 июля 2020, 19:57

      Про Ростов сам пиши, я не успею написать слово Ростов как меня ваши тутже хамством покрывают. Такое впечатление , что Ростов-покойник, и про него либо хорошо , либо никак.

      1
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 10 июля 2020, 08:38

      До 6-го места рукой подать!!!

      1
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 10 июля 2020, 08:36

      Локо подарки делает, а они не пользуются

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 10 июля 2020, 08:18

      Рубин ба пеш. Слуцкому и Рубину браво.

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 июля 2020, 05:38

      Спасибо Рубину!

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 10 июля 2020, 00:55

      Рубин с победой....))

      5
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 9 июля 2020, 23:24

      Какой Никита , Какой !9 летний?
      Гол забил Денис Макаров, и ему 22 года!
      Спецы, блин!

      4
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Spinorr 9 июля 2020, 23:27

      Бомбардир отжигает.............

      4
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > Spinorr 10 июля 2020, 11:00

      исправили! Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Spinorr 10 июля 2020, 15:11

      Позорники

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 июля 2020, 23:18

      ПОЗОРНАЯ ИГРА!

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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 > Krasnodar 123 10 июля 2020, 21:06

      Игра была позорная согласен. Но ещё один шанс остался, если Локо проиграет ЦСКА, а быки все оставшиеся игры победят. Но что то мала в это верится.

      1
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 9 июля 2020, 23:02

      ожидаемо, к концу чемпионата Краснодар "сдувается" и пропускает всех своих конкурентов вперед, а жаль, хотелось посмотреть их в ЛЧ... а Рубин, молодцы!

      5
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 9 июля 2020, 22:57

      Про "Краснодар": говном ты не был, но и до вершин не добрался.

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