РПЛ. Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»

В матче 27-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле минимально обыграл «Краснодар».

Единственный гол в игре в начале второго тайма забил 22-летний полузащитник казанцев Денис Макаров.

Набрав три очка, «Рубин» поднялся с 12-го на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» остался на четвертой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Макаров, 51.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов (Тарасов, 83), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (С. Бакаев, 69), Игнатьев (Марков, 74).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Уткин (Онугха, 75), Кайо, Вильена, Кабелья (Ольссон, 63), Сулейманов (Фернандеш, 62), Вандерсон.

Предупреждения: Абильгор, 57 – Вилена, 32; Сулейманов, 59; Фернандеш, 66; Газинский, 90+4; Кайо, 90+5.

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