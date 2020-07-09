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РПЛ. Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»

9 июля 2020, 22:23
43

В матче 27-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле минимально обыграл «Краснодар».

Единственный гол в игре в начале второго тайма забил 22-летний полузащитник казанцев Денис Макаров.

Набрав три очка, «Рубин» поднялся с 12-го на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» остался на четвертой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Макаров, 51.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов (Тарасов, 83), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (С. Бакаев, 69), Игнатьев (Марков, 74).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Уткин (Онугха, 75), Кайо, Вильена, Кабелья (Ольссон, 63), Сулейманов (Фернандеш, 62), Вандерсон.

Предупреждения: Абильгор, 57 – Вилена, 32; Сулейманов, 59; Фернандеш, 66; Газинский, 90+4; Кайо, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар
Комментарии (43)
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Сильвербой
1594322824
Если Краснодар хочет быть серьезной командой, то им нужен серьезный тренер!!! Вот эти тупорылые толкания через центр выглядят просто идиотскими! Совершенно бестолковая игра, очередная причем, в исполнении Краснодара!
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Кузьмич на трибуне
1594322865
Сегодня быки показали пародию на футбол. масса ошибок при передачах. Никакой мысли в атаке , не футбол а бей-беги. С такой игрой в Еврокубках делать нечего. Будь бы по проворнее нападение Рубина, могли бы и три забить.
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Freyk
1594322972
«Краснодар» не первый год показывает полную неспособность выигрывать в условиях прессинга. И за чемпионство, и за Лигу чемпионов раз за разом проигрывает борьбу на финишном отрезке. Жаль, но команде надо воспитать характер: без него в футболе никак.
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Рубинище
1594323169
Лучший матч Рубина в этом году-красавцы. две трети таблицы рискуют попасть в стыки-весело становится внизу. Краснодару ничего не дали-если Игнатьев перестанет жадничать-голов будет больше. Спасибо за матч
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житель СПб
1594323454
Прекрасная игра Рубина! Наконец! Заслуженная победа - и это без явного пенальти, который должны были поставить. Сожаления Краснодару, он не "хочет" в ЛЧ. (Как ни парадоксально, эту мысль до игры высказывали сегодня на Матч ТВ!). Газинский наиграл на честное удаление сегодня. Да, печально Краснодару... Я болел за него. Но Рубин - молодец!
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Tsigan
1594323462
Ко всему сказанному хочу добавить, кажется Краснодар окончательно теряет ту самую публику которая 4-5 лет назад смотрела завароженным взглядом на супер скоростной Краснодар когда по полю летали жаозиньо лаборде Вандерсон маурисио.
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JTherry
1594324939
ожидаемо, к концу чемпионата Краснодар "сдувается" и пропускает всех своих конкурентов вперед, а жаль, хотелось посмотреть их в ЛЧ... а Рубин, молодцы!
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Spinorr
1594326269
Какой Никита , Какой !9 летний? Гол забил Денис Макаров, и ему 22 года! Спецы, блин!
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_Marqella_
1594331701
Рубин с победой....))
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Январь 59
1594366575
Краснодар показывает как реально в конце сезона , остаться без призового места. Просто нужно проигрывать , проигрывать и иногда ничейку с соседями гонять. В очередной раз прихожу к выводу, что после 23 тура , игру Краснодара можно не смотреть . А ставки ставить на соперников. Это не футбол. Это фигня на палочке. Это плевок в сторону болельщиков. Могли бы лучше весь сезон идти на 8-6 местах , а в конце рубануть и зацепиться за Еврокубки. Это можно бы было уважать. А так??? Идти весь сезон в лидерах и сливать потом игры тем кто борется за выживание (Сочи и Рубин) , да ещё досрочно дарить чемпионство? Нафик нужен такой футбол, с таким стадионом и стакой академией. Мы могли бы и на стадион Кубань иногда ходить.
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