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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Помощники:
Алексей Воронцов, Николай Богач
Дополнительные помощники:
VAR - Василий Казарцев, AVAR - Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Игорь Синер
Материалы

Рубин - Краснодар

09.07.2020, Четверг, 20:30 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 27 тур Рубин - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
5 тур
10 августа, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Краснодар 1:0 Рубин
1 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Рубин 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Краснодар 1:1 Рубин
1 тур
16 июля, воскресенье 17:30 Рубин 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 19:30 Рубин 0:1 Краснодар
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 19:30 Рубин 1:1 Краснодар
13 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
7 апреля, вторник 20:00 Рубин 1:2 Краснодар
13 тур
9 ноября, воскресенье 15:45 Краснодар 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Рубин 0:1 Краснодар
11 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Рубин 2:0 Краснодар
1 тур
23 июля, понедельник 19:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Рубин
8 тур
8 мая, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +36

    23456789 9 июля 2020, 19:44

    удачи Рубину

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