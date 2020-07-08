Медведев: «Контракт с Дзюбой продлим по окончании сезона»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба продлит контракт с клубом, рассказал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

«Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона.

«Александр Кокорин – один из кандидатов на пополнение состава нашей команды. Если он приедет на игру вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся», – сказал функционер.