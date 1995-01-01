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    Медведев: «Контракт с Дзюбой продлим по окончании сезона»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба продлит контракт с клубом, рассказал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

    «Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона.

    «Александр Кокорин – один из кандидатов на пополнение состава нашей команды. Если он приедет на игру вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся», – сказал функционер.

    • «Зенит» досрочно обеспечил себе победу в РПЛ, став шестикратным чемпионом России.
    • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. На его счету 16 голов.
    • Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды. В этом сезоне он забил семь мячей в 8 играх.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3755

      Hektor 84 1 минуту назад

      Вот кокоша в Европу и засобирался))) увидел что шлюба в зените всех дрючит. Так это после победы. А что будет если проиграют? Очкует кокоша

      0
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      Рейтинг: +15535

      bset 2 минуты назад

      Ага, слышали мы историю осенью, как нужен Зениту Кокорин, а потом слили его в Сочи. Еще и зарплату в 20 тысяч рублей на выплатили.

      0
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      Рейтинг: +1372

      FENIX-SL 19 минут назад

      поза 69

      1
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      Рейтинг: +17416

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Конечно продлите, кому он ещё нужен.

      1
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      Рейтинг: +3627

      alarm 45 минут назад

      ща в тарасовке полыхнёт)

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