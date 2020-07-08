Медведев: «Контракт с Дзюбой продлим по окончании сезона»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба продлит контракт с клубом, рассказал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.
«Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона.
«Александр Кокорин – один из кандидатов на пополнение состава нашей команды. Если он приедет на игру вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся», – сказал функционер.
- «Зенит» досрочно обеспечил себе победу в РПЛ, став шестикратным чемпионом России.
- Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. На его счету 16 голов.
- Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды. В этом сезоне он забил семь мячей в 8 играх.
Источник: ТАСС