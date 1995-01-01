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    Goal: Жоржиньо недоволен своим положением в «Челси»

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо может покинуть лондонский клуб.

    Футболист недоволен количеством игрового времени, предоставляемым ему главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. С рестарта сезона Жоржиньо провел на поле всего 10 минут, выйдя на замену в матче с «Кристал Пэлас».

    Одним из вариантов продолжения карьеры для итальянца называется «Ювентус», чей главный тренер Маурицио Сарри очень ценит игру Жоржиньо. Под руководством Сарри полузащитник выступал в «Челси» и «Наполи».

    Между тем трансферу может помешать высокая стоимость игрока. Лондонцы могут потребовать за Жоржиньо около 57 миллионов фунтов стерлингов – столько «Челси» отдал за него летом 2018 года. В кризисное время такие условия будут неприемлемы для «Ювентуса».

    • В этом сезоне Жоржиньо в 27 матчах АПЛ забил четыре мяча.
    • Рыночная стоимость итальянца – 52 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +667

      O-Z 1 час назад

      Я тоже не понмаю Лэмпарда, сначала его наигрывал капитаном делал, а теперь на лавку посадил.

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