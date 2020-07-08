Goal: Жоржиньо недоволен своим положением в «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может покинуть лондонский клуб.

Футболист недоволен количеством игрового времени, предоставляемым ему главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. С рестарта сезона Жоржиньо провел на поле всего 10 минут, выйдя на замену в матче с «Кристал Пэлас».

Одним из вариантов продолжения карьеры для итальянца называется «Ювентус», чей главный тренер Маурицио Сарри очень ценит игру Жоржиньо. Под руководством Сарри полузащитник выступал в «Челси» и «Наполи».

Между тем трансферу может помешать высокая стоимость игрока. Лондонцы могут потребовать за Жоржиньо около 57 миллионов фунтов стерлингов – столько «Челси» отдал за него летом 2018 года. В кризисное время такие условия будут неприемлемы для «Ювентуса».