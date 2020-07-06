Данни: «Зенит» еще долго будет доминировать в России»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поздравил петербургскую команду со вторым подряд чемпионством.

«Очень рад за «Зенит» и хочу поздравить всю команду с чемпионством. Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которыми я играл, чтобы лично их поздравить.

Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Они объективно лучшая команда в стране. Еще много лет они будут выигрывать чемпионства», – сказал португалец.

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