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Данни: «Зенит» еще долго будет доминировать в России»

6 июля 2020, 07:14
9

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поздравил петербургскую команду со вторым подряд чемпионством.

«Очень рад за «Зенит» и хочу поздравить всю команду с чемпионством. Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которыми я играл, чтобы лично их поздравить.

Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Они объективно лучшая команда в стране. Еще много лет они будут выигрывать чемпионства», – сказал португалец.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (9)
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paracetamol
1594012246
Согласен. Леи пяит подряд будут лучшими. А потом новое поколение придет лет на 10!
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vladimir-7
1594012307
Возможно, если газа хватит.
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моэм
1594013852
Это точно ,учитывая поправки в конституцию...а вдруг чудо ...и газпром умер?...тогда Зениту придётся играть по честному ...этот Зенит свой ресурс выработал , поскольку ведущие игроки ;Иванович, Ракицкий, Смольников, Жирков, Дзюба имеют за 30 , а значит надо строить новую команду и будь состав даже сплошь из "звёзд" , его всё равно надо наигрывать , а это ни год и не два...жаль но чудес в этой России не бывает ...убита даже мечта о чудесах...Камо грядеши???
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Play
1594016955
Ну как минимум пока газ в стране не кончится
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Павелий
1594021338
Да, деньги как порятт мозги. Надо не доминировать, а побеждать. Причём честно. А это к Зениту не имеет никакого отношения.
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AZ
1594021776
Походу до 2036 года...
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