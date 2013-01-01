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    Данни: «Зенит» еще долго будет доминировать в России»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни поздравил петербургскую команду со вторым подряд чемпионством.

    «Очень рад за «Зенит» и хочу поздравить всю команду с чемпионством. Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которым я играл, чтобы лично их поздравить.

    Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Они объективно лучшая команда в стране. Еще много лет они будут выигрывать чемпионства», – сказал португалец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11603

      vladimir-7 3 минуты назад

      Возможно, если газа хватит.

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      Рейтинг: +6191

      paracetamol 4 минуты назад

      Согласен. Леи пяит подряд будут лучшими. А потом новое поколение придет лет на 10!

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      Рейтинг: +295

      AleSan4es 6 минут назад

      Не зенит доминирует, а газпром. Ничего, ху.йло не вечный! уйдет он - уйдет спонсор ваш, вот тогда и вспомним прр доминацию в футболе команды у которой не работает, академка, школы, где не будет вторых и третих команд в лиги с очковым запасом, и тд...

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      Рейтинг: +3680

      Борат 33 минуты назад

      А за пищевик ещё долго будет очень стыдно в России ! Гыгы

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